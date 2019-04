Motorradsaison 2019: Fahren Sie sicher

(wS/ots) NRW/Rheinland-Pfalz 02.04.2019 | Tipps und Hinweise für Ihre Sicherheit beim Biken

Frühjahrsputz betrifft nicht nur das eigene Zuhause, auch das Motorrad will, bevor es wieder ausgefahren wird, frühlingsfit gemacht werden. Dabei ist es nicht mit ein paar Handgriffen getan: das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz empfiehlt Bikerinnen und Bikern, sich auf den ersten Kilometern nach jedem Neustart unbedingt „warm“ zu fahren.

Für Biker ist es das schönste Hobby. Das Fahren vermittelt Spaß am Unterwegssein, Treffen mit Gleichgesinnten, Beherrschen der Technik, sportliche Herausforderung und am Ende gar ein Hauch von Freiheit und Abenteuer.

Eine Motorradtour ist allerdings nicht immer nur Spaß auf zwei Rädern. So registriert die Polizei gerade zu Beginn der Motorradsaison immer wieder viele Unfälle mit getöteten und verletzten Motorradfahrern. Allein im vergangenen Jahr starben 32 Motorradfahrer auf rheinland-pfälzischen Straßen. Die Verkehrsunfälle mit Motorradbeteiligung stiegen von 2.663 Fällen im Jahr 2017 auf 2.807 Fälle im Jahr 2018.

Zu den Hauptunfallursachen zählen nach wie vor zu geringer Abstand und überhöhte Geschwindigkeit. Weiterhin ist die Selbstüberschätzung der Fahrer – gerade zu Beginn der Saison – zu nennen. Um die negative Unfallentwicklung der vergangenen Jahre zu reduzieren, startete die rheinland-pfälzische Polizei im Sommer 2017 die Motorrad-Kampagne „Sicher ankommen“, die bei Motorrad-Sicherheitstagen die Biker, insbesondere in beliebten Bike-Regionen, sensibilisieren soll.

Termine:

7. April 2019 - "Anlassen" am Nürburgring 12. Mai 2019 - ADAC Biker Day in Koblenz 15. Juni 2019 - Tag der Verkehrssicherheit in Bad Kreuznach 23. Juni 2019 - Motorrad-Sicherheitstag der Polizeidirektion Montabaur in Bezug auf beliebte Motorrad-Strecken im Gelbachtal

Damit der Saisonstart gelingt, hier ein paar wichtige Tipps des Motorrad-Experten-Teams der Polizei Rheinland-Pfalz:

Technik und Sicherheit

- Checken Sie Ihre "Maschine" nach der Winterpause gründlich. Beachten Sie insbesondere Bremsen, Beleuchtung und Bereifung mit vorgeschriebenem Luftdruck. - Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung! Zur gesamten Ausrüstung gehören: Motorradhelm, Leder- oder Textilkombination, Motorradhandschuhe und Stiefel. - Verwenden Sie Protektoren, die das Verletzungsrisiko bei Stürzen vermindern. - Nutzen Sie auffällige Reflektoren oder Warnwesten, damit sind Sie besser erkennbar sind.

Fahrtipps

- Fahren Sie vorschriftsmäßig immer mit Licht. - Fahren Sie defensiv und überschätzen Sie sich nicht. - Fahren Sie vorausschauend. - Seien Sie stets bremsbereit. - Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an. - Schneiden Sie keine Kurven. - In Kurven und bei Nässe müssen Sie besonders gefühlvoll bremsen. - Absolvieren Sie nach längeren Fahrpausen ein Motorrad-Sicherheitstraining. - Halten Sie bei Ausfahrten in der Gruppe genügend Abstand, fahren Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander.

Schließen Sie sich durch rücksichtsvolle und gelassene Fahrweise der Aktion des Deutschen Verkehrssicherheitsrat „Vision Zero“ an:

Keiner kommt um. Alle kommen an.

Die Polizei Rheinland-Pfalz wünscht allen Motorradfahrerinnen und -fahrern eine unfallfreie Saison.

