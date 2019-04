Pkw-Brand in Garage

(wS/mg) Freudenberg 07.04.2019 | Am Sonntag morgen rückte die Feuerwehr zu einem Garagenbrand in die Staße ,,Im Kreuzseifen“ in Freudenberg aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte kam dichter Rauch aus der Garage, in der ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen hatte.

Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Garagenabteile konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. An dem Pkw entstand Totalschaden. Wie es zu dem Brand kommen konnte ermittelt nun die Polizei.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

