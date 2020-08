Betrügerische „Dachdecker“ unterwegs

(wS/ots) Siegen 01.08.2020 | Einer Frau aus Kaan-Marienborn wurden mehrere Tausend Euro entwendet. Sie fiel auf betrügerische „Dachdecker“ herein.

Am gestrigen Donnerstag (30.07.2020) kamen gegen Mittag zwei angebliche Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma zu einer Hausbesitzerin nach Kaan-Marienborn. Mit einem Pkw fuhren die beiden vor, einer stellte eine Leiter an das Haus und betrachtete das Dach. Der andere verwickelte die Frau in ein „Handwerkergespräch“ und erklärte, dass eine Reparatur des Daches unbedingt sofort nötig wäre.

Diese Arbeiten würden kostengünstig und professionell sofort ausgeführt werden.

Zur Unterstreichung der Dringlichkeit der Arbeiten zeigte einer der „Fachmänner“ auf angeblich defekte Stellen im Dach.

Die Frau händigte den Arbeitern mehrere Tausend Euro aus. Mit dem Geld wollten die beiden Material besorgen um dann die Arbeiten auszuführen.

Als auch im Laufe des heutigen Morgens die „falschen Dachdecker“ nicht zurückkamen, war klar, dass die Frau auf Betrüger reingefallen war.

Die Polizei sucht nun Hinweise auf die beiden Männer, die vermutlich versuchen, mit gleicher Masche weitere Betrügereien zu begehen.

Hier noch unsere Tipps:

– Lassen Sie sich nicht an der Haustüre unter Druck setzten

– Geben Sie keinen Vorschuss auf noch zu erbringende Leistungen

– Holen Sie sich mindestens ein zweites Angebot von Firmen ein,

die Sie selbst auswählen

