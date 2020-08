Dauerkarten Sportfreunde Siegen

(wS/red) Siegen 26.08.2020 | Ab sofort erhältlich: Dauerkarten Saison 2020/2021

Nachdem unsere Sportfreunde bis zuletzt mit einem sehr umfangreichen Hygiene- und Stadionbelegungskonzept versucht haben, die Zuschauerkapazität des Leimbachstadions für die Meisterschaftsspiele zu erhöhen, steht jetzt leider fest, dass es zunächst bei maximal 300 Personen pro Spiel bleiben wird. Dies wird solange Bestand haben bis das Land NRW Änderungen an der Coronschutzverordnung vornimmt. Dennoch möchten wir Euch die Möglichkeit geben, unseren Verein mit dem Kauf Eurer Dauerkarten zu unterstützen. Wir geben zunächst 100 Dauerkarten für unsere 20 Heimspiele in den freien Verkauf. Die erste Heimpartie wird nicht am 13.09.2020 stattfinden, da unser Gegner Meinerzhagen an diesem Wochenende in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde antreten wird. Ein neuer Termin wird zeitnah bekanntgegeben.

Dauerkarteninhaber der Saison 2019/2020 haben ein Vorkaufrecht bis zum 09.09.2020, danach wird die verbleibende Anzahl in den freien Verkauf gehen.

Nach der guten Vorbereitung unserer Sportfreunde freuen wir uns umso mehr auf eine erfolgreiche und spannende Spielzeit in der Oberliga Westfalen.

Neue Tageskartenpreise und Stadionorganisation

Um kostendeckend und kostensparend zu agieren, hatten sich unsere Sportfreunde bereits vor Corona mit der Neuorganisation des Stadions beschäftigt und geplant, nur noch die Tribüne und die Ostkurve zu öffnen. Nur bei einer erwarteten höheren Zuschauerzahl sollte auch die Gegengerade wieder geöffnet werden. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Begrenzung der Zuschauerkapazität wird allerdings zunächst nur die Tribüne genutzt werden. Eine Öffnung des restlichen Stadions wird in Betracht gezogen, wenn die Behörden die Zuschauerzahlen entsprechend erhöhen werden.

Dennoch wird es ab der Saison 2020/2021 nur noch die folgenden Tageskategorien geben:

Vollzahler: 10,- €

Ermäßigt: 9,- €

Ermäßigungsberechtigt sind Schüler ab 15 Jahren, Studenten, Azubis, Zivil- und Wehrdienstleistende, Schwerbehinderte und Rentner (Kauf und Einlass jeweils nur mit gültigem Ausweis).

Kinder u. Jugendliche zwischen 7 und 14 Jahren: 5,- €

VIP-Tageskarten: 55,- €

Utsch-Logen-Tageskartenpreise geben wir gerne auf Anfrage bekannt.

Die Preise gelten sowohl für die Tribüne als auch bei Öffnung des Stehplatzbereichs.

Dauerkarten Saison 2020/2021

Eure Dauerkartenbestellungen nehmen wir ab sofort entgegen. Ihr könnt auch den Sitzplatz aus der letzten Saison bestellen, müsst aber bitte Verständnis haben, dass dieser unter Umständen dem Hygienekonzept zum Opfer fallen kann. Sobald aber alles wieder einigermaßen normal laufen kann, könnt Ihr Euren Platz auch wieder nutzen.

Nachfolgend findet Ihr die Preise in der Übersicht:

Vollzahler: 180,00 € (Mitglieder 170,00 €)

Ermäßigt*: 162,00 € (Mitglieder 153,00 €)

Jugendliche**: 90,00 € (Mitglieder 85,00 €)

VIP: 990,00 € (Mitglieder 935,00 €)

Parkausweis P1 Marathontor***: 35,00 €

Ermäßigungsberechtigt sind Schüler ab 15 Jahren, Studenten, Azubis, Zivil- und Wehrdienstleistende, Schwerbehinderte und Rentner (Kauf und Einlass jeweils nur mit gültigem Ausweis).

Kinder und Jugendliche von 7-14 Jahren

Begrenztes Kontingent, solange der Vorrat reicht

Die Preise für VIP-Dauerkarten auf der Utsch-Loge teilen wir gerne auf Anfrage mit. Wie bestellen?

Hier findet Ihr zum Download das Bestellformular für Eure Dauerkarte.

Eure Dauerkarte für die Saison 2020/2021 könnt Ihr wie folgt erwerben:

1. Durch Rücksendung des beiliegenden Bestellformulars (gerne auch per Fax an 0271/25010-20 oder E-Mail an juliane.hoffmann@sportfreunde-siegen.de) und

2. durch Überweisung des entsprechenden Betrages auf folgendes Konto (und bei vorheriger Übermittlung des Bestellformulars):

Zahlungsempfänger: Sportfreunde Siegen von 1899 e.V.

IBAN: DE95 4605 0001 0001 2842 23

BIC: WELADED1SIE

Bank: Sparkasse Siegen

Verwendungszweck: Name, Vorname, Kundennummer

oder

3. durch Barzahlung in der Geschäftsstelle (Leimbachstraße 269, 57074 Siegen) während der Öffnungszeiten (dienstags und donnerstags 11.00 – 17.00 Uhr und nach vorheriger telefonischer Vereinbarung – 0271/250100).

Bitte beachtet: Alle Dauerkarten können nach Zahlungseingang auf dem Postweg per Einschreiben zugestellt werden. Hierfür sind zusätzlich zu den Ticketkosten 4 € für die Versandgebühren zu überweisen. Optional ist auch die Abholung der Dauerkarte in der Geschäftsstelle von Sportfreunde Siegen oder die Hinterlegung der Dauerkarte beim ersten Heimspiel an Kasse 1 möglich.

Weitere Informationen zum Erwerb von Tageskarten für die einzelnen Heimspiele werden wir zeitnah bekanntgeben.

Wir bedanken uns für Euer Verständnis und freuen uns trotz aller Umstände auf die neue Spielzeit in der Oberliga Westfalen zusammen mit Euch und unserem Team auf dem Platz!

