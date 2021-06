(wS/red) Altenhundem 26.06.2021 | Am Samstagnachmittag gegen 16:24 Uhr ist eine 27-jährige PKW-Fahrerin auf der Hagener Straße (B236) zwischen Meggen und Altenhundem aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geknallt. Dabei wurde die Frau leicht verletzt und musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am PKW entstand Totalschaden.

Fotos: wirSiegen.de