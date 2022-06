B62/HTS: Kurzzeitige Sperrung des Bühltunnels in Fahrtrichtung Kreuztal am Mittwoch (29.06.)

(wS/nrw) Siegen (straßen.nrw) 24.06.2022 | Auf der B62 (Hüttentalstraße) in Siegen muss die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen eine Schachtabdeckung im Bühltunnel überprüfen. Der Bühltunnel wird dafür am Mittwoch (29.06.) um 10 Uhr für etwa eine Stunde in Fahrtrichtung Kreuztal gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Siegtalstraße. Die Fahrt in Richtung Niederschelden bleibt möglich.

