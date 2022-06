Christian Bernsmeier ist neuer Schulleiter – Frischer Wind für die Lindenschule

(wS/si) Siegen 13.06.2022 | Christian Bernsmeier ist neuer Schulleiter der Lindenschule in Siegen und übernimmt damit die

Aufgaben von Dieter Lammersdorf, der Anfang des Jahres seinen Ruhestand angetreten hat.

Die Lindenschule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache im Primarbereich

und befindet sich in Trägerschaft des Kreises Siegen-Wittgenstein. Landrat Andreas Müller hieß

Christian Bernsmeier jetzt gemeinsam mit Lisa Richter, Schulrätin für Haupt- und Förderschulen

in Siegen-Wittgenstein, und Ute Gieseler, Leiterin des Schulverwaltungsamtes des Kreises,

offiziell in seinem neuen Amt willkommen.

„Ich freue mich, dass wir mit Christian Bernsmeier einen Schulleiter an der Lindenschule haben,

der sich offen und engagiert den unterschiedlichsten Zukunftsthemen annimmt. An erster Stelle

hat er dabei immer das Wohl der Schülerinnen und Schüler und deren Eltern im Blick“, so

Landrat Andreas Müller.

Schon seit 2006 ist Christian Bernsmeier an der Lindenschule als Sonderpädagoge tätig. 2020

absolvierte er erste Qualifizierungslehrgänge für die Befähigung zum Schulleiter und wurde Mitte

März 2022 zum Förderschulkonrektor der Lindenschule ernannt. Das Schulleiteramt hat er seit

Mai 2022 inne. „Besonders wichtig ist mir dabei, die Felder Sprachförderung und Sprachbildung

weiterzuentwickeln, um auf die Bedürfnisse im sprachlichen Bereich der Schülerinnen und

Schüler im alltäglichen Unterricht ganz gezielt eingehen zu können“, sagt Christian Bernsmeier.

Auch die digitale Weiterentwicklung der Lindenschule trägt die Handschrift von Christian

Bernsmeier, der vor seiner Ernennung zum Konrektor und Schulleiter bereits als

Medienkoordinator der Schule tätig war. Unter seiner Federführung ist unter anderem der neue

Internetauftritt der Lindenschule entstanden. „Auch in Zukunft möchte ich die Digitalisierung an

unserer Schule voranbringen. Zum Beispiel indem Kolleginnen und Kollegen weiter fortgebildet

werden, um den Einsatz von digitalen Endgeräten im Unterricht und in der Förderung noch weiter

auszubauen.“

Ein weiteres wichtiges Zukunftsthema für die Lindenschule ist der Ausbau zur Ganztagsschule,

der bis 2026 umgesetzt werden soll. „Das ist eine große Aufgabe für Schulträger und Schule.

Hier werden wir weiterhin eng zusammenarbeiten, um den gesamten Prozess gemeinsam

bestmöglich umzusetzen“, so Landrat Andreas Müller.

44 Gesamtansichten 23 Aufrufe heute