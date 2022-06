Erfolgreiche Spendenaktion

(wS/awo) Siegen 27.06.2022 | Großen Anklang fand am vergangenen Samstag die Spendenaktion der AWO KITA und des Heimatvereins in Zeppenfeld.

Frisch gebratene Ofenplätze, leckere Waffeln und eine Tasse Kaffee lockten zahlreiche Besucher und Spendenwillige an. Den gesamten Vormittag herrschte reger Betrieb so daß 6 Öfen und 3 Waffeleisen nahezu im Dauerbetrieb waren. In Zusammenarbeit mit der Metzgerei Scholl hatte der Heimatverein mehrere Zentner Kartoffeln geschält und verarbetet. Das Team der KITA stellte den leckeren Waffelteig her und brühte einen kräftigen Kaffee auf. Die hohe Spendenbereitschaft führte zu einem Betrag von 1135,81 Euro, der dem Verein Lichtblicke e.V. überwiesen wurde. Das Geld wird je zur Hälfte für die Flutopfer des vergangenen Jahres und für die Ukrainehilfe verwendet.

