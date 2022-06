Vierzehnter „Schultütenbrief“ der Stadtbücherei Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 23.06.2022 | Der „Schultütenbrief“ der Stadtbücherei Hilchenbach regt neue Schulkinder – und auch ihre Eltern – an, sich über die Stadtbücherei und ihr Angebot für alle Schülerinnen und Schüler zu informieren, die demnächst mit dem Lesenlernen beginnen!

Zum vierzehnten Mal startet die Stadtbücherei Hilchenbach am Schuljahresbeginn 2022 ihre Aktion „Schultütenbrief“ und das Bücherei-Team freut sich darauf, auch dieses Jahr wieder vielen Kindern aus dem ersten Schuljahr ihre Leseausweise auszustellen.

Die Eltern der frischgebackenen Schulkinder bekommen zum ersten Schultag einen Einladungsbrief der Stadtbücherei von der Schule. Sie werden zusammen mit den Mädchen und Jungen herzlich willkommen geheißen, als neue Kundinnen und Kunden dieses umfangreiche Angebot für sich zu entdecken.

Die Stadtbücherei möchte mit dieser Aktion von Anfang an die Arbeit der hiesigen Grundschulen unterstützen. „Nicht nur als wichtige Hilfe zum Lesenlernen, sondern auch, um von Beginn an Spaß an Geschichten und Sprache zu wecken, wünschen wir uns, dass die Hilchenbacher Kinder Zugang zu einer möglichst großen Auswahl an spannenden und anregenden Büchern und anderen Medien haben“, betont Büchereileiterin Birgit Latz.

Neben dem Bestand der verschiedenen Schulbüchereien und den eigenen Büchern zuhause können die Erstklässlerinnen und Erstklässler mit einem für Schulkinder kostenlosen Leseausweis auch alle Möglichkeiten der Stadtbücherei nutzen: Zahlreiche wunderschön gestaltete Bilderbücher, lustig-leichte Erstlesebücher, interessante Kindersachbücher, aber auch einige Kinderzeitschriften, viele Film-DVDs und Hörbuch-CDs warten auf neue Interessenten.

Seit einigen Jahren können über die „Onleihe24“, an der neben 40 anderen südwestfälischen Bibliotheken auch Hilchenbach beteiligt ist, sogar eMedien ausgeliehen werden. Und vielleicht lassen sich neben den neuen Schulkindern auch dieses Jahr wieder einige Eltern vom Angebot der Stadtbücherei einladen.

Die Stadtbücherei Hilchenbach ist montags und dienstags von 13:00 bis 17:00 Uhr, mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr, donnerstags von 13:00 bis 18:00 Uhr und freitags von 10:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

„Das Büchereiteam freut sich auf Ihren Besuch und berät Sie gerne“, lädt Birgit Latz ein.