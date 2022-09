Ausflug des TV Gosenbach zum Partnerverein TV Neusiedl an der Zaya in Österreich

(wS/tvg) Siegen 28.09.2022 | Der TV Gosenbach reiste mit 20 Teilnehmern vom 22. bis 27. September 2022 zum Partnerverein TV Neusiedl an der Zaya in Österreich.

An der Reise nahmen auch Inge und Jürgen Uhr vom VTV Freier Grund teil. Die Partnerschaft besteht seit 1976 und wurde beim 5. ÖTB Bundesturnfest in Salzburg von Sepp Kölbis ins Leben gerufen.

Donnerstag traf man sich um 19.00 Uhr in Neusiedl zum Abendessen bei Turnrätin Edith Wittmann im Weinkeller .

Freitag, stand eine Besichtigung der Lichtenstein Schlösser Tagesausflug ab Wilfersdorf, Schloss Valdice und Lednice an.

Am Samstag wurde tagsüber die Landesausstellung in Niederösterreich Marchegg besucht. Am Abend stand das 50 jährige Vereinsjubliäum des TV Neusiedl an. Der TV Gosenbach überreichte durch den 1. Vorsitzenden Holger Siebert ein Gastgeschenk und der Oberturnwart Volker Sollbach trug zwei Vorführungen zum Programm bei.

Zum einen an Gedenken an Günter Strunk die Geschichte vom Verein und an Gedenken an Sepp Kölbis der Gosenbacher Kosakenchor mit dem Lied Kalinka.

Am Sonntag gab es den LA-Vergleichswettkampf. Hier belegten Günter Sollbach den 1. Platz, Holger Siebert den 3. Platz und Volker Sollbach den 4. Platz in der Altersklasse M 65. Beim Mannschaftswettkampf mit der 10-kg-Kugel belegte der TV Gosenbach den 2. Platz.

Montags folgte eine Besichtigung von Wien und abends gab es eine Weinverkostung bei Michael Martin in Neusiedl.

Fotos: TV Gosenbach