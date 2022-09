Sketche und Volkslieder erfreuen Bewohner im Haus Obere Hengsbach

(wS/oh) Siegen 28.09.2022 | Gute Stimmung, zufriedene Gesichter und ein geselliges Beisammensein: Einen unterhaltsamen Nachmittag hat der Soziale Dienst des Senioren- und Pflegeheims Haus Obere Hengsbach in Siegen für die Bewohner organisiert.

Die Amateur-Theatergruppe „TheatraPack“ gastierte in der Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland und begeisterte die Bewohner mit Gesang und Unterhaltung. Unterstützt vom Sozialdienst brachte die Gruppe kurzweilige Sketche auf die Bühne und stimmte bekannte Volkslieder wie „Wenn wir erklimmen sonnige Höhen“ oder „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“ an. „Die Bewohner haben laut mitgesungen und rege an den Sketchen Anteil genommen – es wurde viel gelacht und es gab viele zufriedene Gesichter“, resümierte Anna Lazinka vom Sozialen Dienst.