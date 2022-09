Das Kuratorium fördert die regionale Einbindung und berät die Universität Siegen. Der neue Vorsitzende ist Landrat Dr. Peter Enders

(wS/uni) Siegen 07.09.2022 | Das Kuratorium der Universität Siegen hat einen neuen Vorsitzenden. Die Mitglieder wählten auf ihrer

Sitzung am 1. September 2022 Dr. Peter Enders, Landrat des Kreises Altenkirchen, einstimmig zum neuen

Vorsitzenden. „Ich nehme die Wahl gern an und freue mich, in dieser Funktion die Entwicklung der

Universität begleiten zu können“, sagte Dr. Enders. Das Kuratorium fördert die regionale Einbindung der

Universität und berät das Rektorat, den Hochschulrat und den Senat hinsichtlich der

Hochschulentwicklung. Das Gremium setzt sich zudem für die Interessen der Universität in der

Öffentlichkeit, der Stadt und der Region ein.

„Wir erhoffen uns Anregungen, Einwände und Beratung“, erklärte Uni-Rektor Prof. Dr. Holger Burckhart

zu Beginn der Sitzung. Der Rektor referierte die jüngere Vergangenheit der Universität und ging auf die

Steigerung der Studierendenzahlen, die baulichen Fortschritte und die Forschungs-Strategie ein. „Wir

haben unsere Infrastruktur und die Forschungsentwicklung gekoppelt, um auf internationalem Niveau zu

bestehen. Gleichzeitig bieten wir das volle Angebot an akademischer Qualifikation. Insgesamt steht die

Universität Siegen heute sehr gut da“, sagte Prof. Burckhart.



Das Rektorat legt den jüngsten Rechenschaftsbericht ebenso vor wie die kürzlich erschienene Studie „Die

regionalökonomische Bedeutung der Universitäten in Nordrhein-Westfalen“, aus der die enorme

Bedeutung der Universitäten als Wirtschaftsmotoren des Landes hervorgeht. Ein in die Universität

investierter Euro erzeugt eine Wertschöpfung von rund vier Euro. „Die Studie belegt die Mehrwerte für

die Region auf vielfältigen Gebieten und sehr überzeugend“, sagte Uni-Kanzler Ulf Richter.

Gemeinsam mit den Prorektoren stellte der Kanzler die Schwerpunkte der Hochschulentwicklung mit den

einzelnen Ressorts dar: Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs, Bildung, Internationales und

Lebenslanges Lernen, Ressourcen und Governance sowie Digitales und Regionales. Richter referierte den

aktuellen Stand des bundesweit beachteten Projekts „Siegen. Wissen verbindet“ und betonte die enge

Zusammenarbeit mit der Stadt für die Entwicklung des gemeinsamen Standorts.

Das Kuratorium ging anschließend in den Austausch in den einzelnen Ressorts und diskutierte mit dem

Rektorat neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit, beispielsweise bei den Wegen junger Menschen

aus der Schule in eine duale Berufsausbildung oder die Universität.