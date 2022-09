Mehrere Diebstähle beim Bad Laaspher Freibad – Polizei sucht Zeugen

(wS/red) Bad Laasphe 03.09.2022 In den letzten Wochen ist es im Umfeld des Freibades im Gennernbach zu mehreren Diebstählen gekommen.

Am Donnerstag, den 11.08.2022 kam es auf dem Gelände des Freibades zwischen 14:50 Uhr und 15:30 Uhr zu dem Aufbruch eines Spindes. Der oder die unbekannten Täter erbeuteten ein Handy sowie Bargeld. Am gleichen Tag wurde im Bereich des Freibades zwischen 14:30 Uhr und 19:00 Uhr ein vermutlich nicht gesichertes Fahrrad entwendet. Das Rad konnte zwei Tage später im Innenstadtbereich Bad Laasphe in der Bahnhofstraße herrenlos aufgefunden werden.

Am Sonntag, den 21.08.2022 wurden im Freibad erneut zwei Spinde aufgebrochen. Tatzeit dürfte hier zwischen 17:15 Uhr und 18:25 Uhr gewesen sein. Der oder die Täter erbeuteten auch hier Bargeld.

Zu weiteren Diebstählen kam es dann am Sonntag, den 28.08.2022. Zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr wurde wiederum ein Spind aufgebrochen. Dieses Mal gingen der oder die Täter leer aus. Allerdings kam es zwischen 13:00 Uhr und 19:50 Uhr zu dem Aufbruch eines PKW, der auf dem Freibadparkplatz abgestellt war. Hier fehlten im Anschluss Bargeld und die EC-Karte.

Die Kriminalpolizei Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler bittet Zeugen, Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 – 0 zu melden.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier