Orgelmatinée am Sonntag,11. September 2022, 11 Uhr

(wS/si) Siegen 05.09.2022 | Die Orgelmatinée und das Orgelkonzert im September finden aufgrund der Renovierungsarbeiten in St. Joseph nun in St. Marien /Oberstadt, Untere Metzgerstraße 15 in 57072 Siegen statt.

Am Sonntag, den 11. September spielt in der Orgelmatinée um 11 Uhr in St. Marien KMD Ulrich Stötzel (Siegen) Werke von Michael Praetorius, Franz Tunder, Johann Nicolaus Hanff, Dietrich Buxtehude und Johann Sebastian Bach. Diese Orgelmatinée ist auch eine Veranstaltung innerhalb des Altstadtfestes rund um die Marienkirche. Der Eintritt ist frei.

Orgelkonzert innerhalb der 28. Siegener Orgelwochen am Samstag, 17. September 2022, 19 Uhr

Am Samstag, den 17. September findet um 19 Uhr das Orgelkonzert innerhalb der 28. Siegener Orgelwochen mit Gereon Krahforst (Maria Laach) statt. Es erklingen u. a. Werke von den Jubiläumskomponisten Johann Adam Reincken | 1623 – 1722 (+ 300), David Johnson | 1922 – 1987 (* 100), César Franck | 1822 – 1890 (* 200), Johann Kuhnau |1660 – 1722 (+ 300) und Johann Georg Herzog | 1822 – 1909 (* 200). Der Eintritt beträgt 10 €/erm. 7 €.

Die Orgelnacht zum Abschluss der Siegener Orgelwochen am Sonntag 2. Oktober ab 20 Uhr mit Organist/innen aus der Region findet ebenfalls in St. Marien statt.