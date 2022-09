Pedelec-Fahrer nach Sturz lebensgefährlich verletzt

(wS/ots) Siegen 14.09.2022 | Am Dienstagmittag (13.09.2022), gegen 13:00 Uhr, ist ein Pedelec-Fahrer in der Assbergstraße in Siegen mit seinem Fahrrad gestürzt und verletzte sich dabei schwer.

Der 82-Jährige verlor auf der unebenen Strecke aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Verunfallten in eine Klinik. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht Lebensgefahr für den Senioren. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits in der Vergangenheit kam es im Kreisgebiet zu ähnlichen Unfällen auf unebenen Strecken. Die Polizei rät daher allen Zweiradfahrern, besondere Vorsicht auf unebenen bzw. unbekannten Straßen walten zu lassen.

Symbolbild