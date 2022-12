Rettungshundestaffel Wupper-Sieg im DRV e.V. – Neue Trümmer- und Flächensuchhunde im Siegerland

(wS/drv) Siegen 12.12.2022 | Daniela Westheide, Ausbildungsleitung der Rettungshundestaffel Wupper-Sieg im DRV e.V. zeigt sich zufrieden mit den Ergebnissen der kürzlichen abgelegten Prüfungen in der Flächensuche sowie in der Trümmersuche.

Vor 2 Jahren wurde die Rettungshundestaffel Wupper-Sieg im DRV e. V. gegründet.

Zwischenzeitlich verfügte die Staffel über 4 geprüfte Flächensuchhunde. Nun stand die Wiederholungsprüfung für 3 der Flächensuchteams an, die natürlich alle 3 mit Bravour bestanden haben.

Im Laufe des Jahres wurde aber auch viel Trümmertraining absolviert und so konnten diese 3 Teams auch die Trümmerprüfung meistern.

Dabei müssen sich die Hundeführer 4 Prüfungsteile bestehen. Zuerst werden theoretischen Fragen aus den Bereichen Erste Hilfe, Funk, Orientierung, Kartenkunde, Trümmerkunde und Kynologie beantwortet.

Dann laufen die Hundeführer mit ihren Hunden den Gehorsamsteil, ähnlich einer Begleithundeprüfung und schließlich müssen die Teams einen kleinen Geräteparcour meistern, bevor sie endlich in die Trümmersuche dürfen. In dem Suchgebiet, das während der Prüfung nur vom Hund betreten werden darf, können bis zu 4 Personen in 3 Verstecke eingebracht sein. Die genaue Anzahl wird vorher nicht bekannt gegeben und die Hundeführer müssen das Suchgebiet schließlich frei geben, bevor sie die heiß ersehnte Plakette für das Hundehalsband entgegennehmen können.

In der Flächensuche mussten die angetretenen Teams neben der Theorie und dem Gehorsam ein Waldgebiet von 50.000 qm absuchen.

Hier werden bis zu drei Personen versteckt und das Team hat hierzu 30 Minuten Zeit alle „Vermissten“ Personen zu finden und sanitätsdienstlich zu versorgen. Somit verfügt die Staffel über 4 einsatzbereite Flächenhunde und 3 einsatzbereite Trümmerhunde. Alarmiert werden kann die Staffel über die Polizeileitstellen.

Bestanden in Fläche und Trümmer haben Daniela Westheide mit „Bella“, Rüdiger Westheide mit „Gemma“ und Heinz Peter Klöckner mit „Ratz“.

Weitere Rettungshundeteams befinden sich noch in Ausbildung.

Rettungshundearbeit ist in Deutschland ehrenamtlich, die Ausbildung eines Hundes dauert etwa 2-3 Jahre, danach muss sich das Team über einen Eignungstest und einer Vorprüfung für die Hauptprüfung qualifizieren. Die Einsatzbescheinigung gilt für 2 Jahre, danach muss die komplette Prüfung erneut abgelegt werden.

Die Staffel bildet ihre Hunde in den Sparten Flächen- und Trümmersuche sowie Mantrailing aus. Sie sucht immer wieder neue Mitglieder mit und auch ohne Hund. Zu finden ist die Staffel über Facebook unter „Rettungshundestaffel Wupper-Sieg im DRV e.V.“.

Fotos: Rettungshundestaffel Wupper-Sieg im DRV e.V.

