Schwerer Wasserschaden in der Nahkauf Meier e.K Filiale in Burbach-Holzhausen

(wS/red) Burbach 19.12.2022 | Zu einem schweren Wasserschaden ist es in der Nahkauf-Filiale in der Hickengrundstraße in Burbach-Holzhausen gekommen. Am frühen Montagmorgen bemerkten Mitarbeiter sowie Inhaber beim Betreten der Filiale den enormen Schaden. Aus der Decke lief das Wasser in Strömen in den Verkaufsraum. Die sofort alarmierte Feuerwehr stellte dann fest, dass eine Rohrmuffe über der Deckenverkleidung geplatzt war. Mit Hilfe von Saugern wurden durch die Feuerwehr das Wasser so gut wie möglich entfernt. An den Verkaufsartikel entstand hoher Schaden und ein Großteil muss entsorgt werden.

Bäckerei weiter geöffnet – die Filiale muss allerdings noch für kurze Zeit geschlossen bleiben.

Fotos: Jörg Fritsch

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier