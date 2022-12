Weihnachtsbäckerei in der „Villa Fuchs“ – Pflegekinderdienst lud zum Adventsnachmittag ein – Pflegefamilien gesucht

(wS/di) Siegen 19.12.2022 | Backen, basteln und genießen: Diese Punkte standen nun in der „Villa Fuchs“, dem Pflegekinderdienst der Diakonie in Südwestfalen und des Sozialdienstes katholischer Frauen, auf dem Programm.

Zehn Mädchen und Jungen kamen dabei zusammen, um in der Weihnachtsbäckerei Plätzchen zu kreieren, Windlichter zu gestalten und weihnachtliche

Bilder auf eine Leinwand zu zaubern.

Derzeit ist der Pflegekinderdienst wieder auf der Suche nach Familien, die einem Kind vorübergehend oder auch eine längere Zeit ein Zuhause schenken möchten. Wer sich für die Arbeit der „Villa Fuchs“ interessiert, bekommt Informationen per Email an pflegekinderdienst@diakonie-sw.de oder unter Telefon 0271/6819 6130 (Daniela Herling) und 0271/6819 6131 (Christina Bugge).

