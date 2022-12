Wunschbaum-Aktion von Straßen.NRW: Weihnachtswünsche für Kinder erfüllt

(wS/strassen.nrw) Netphen 22.12.2022 | Vielleicht neue Stifte zum Malen, oder doch ein neues Buch zum Lesen? Mit den vielen Geschenken, die sich bei Straßen.NRW in Netphen stapeln, erfüllen sich fast 130 solcher Weihnachtswünsche von Kindern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen haben wieder die traditionelle Wunschbaum-Aktion durchgeführt, die diesmal ganz unter dem Motto „Frieden“ stand.

„Die Geschenke gehen dieses Jahr an die Friedensgruppe Siegen und die Evangelische Jugendhilfe Friedenshort“, erklärt Jennifer Szymanski vom Landesbetrieb, „wir möchten die wichtige Arbeit dieser Organisationen dadurch würdigen und einfach Danke sagen.“ Auch im fünften Jahr in Folge war der Wunschbaum bei den Mitarbeitern der Niederlassung Südwestfalen deshalb wieder sehr beliebt und alle Wünsche schnell vergriffen.

So kamen 30 Wunschzettel von Kindern der Friedensgruppe Siegen – dabei handelt es sich um eine lokale Initiative, die den Frieden in der Ukraine mit humanitären Mitteln unterstützt, Sachspenden sammelt und Unterstützung für Geflüchtete anbietet. Die Kinder in der Friedensgruppe Siegen treffen sich wöchentlich, um gemeinsam zu Singen und zu Basteln und das Erlebte für einen Moment auszublenden. Deshalb war die Freude bei den Kindern groß, die zur Übergabe nach Netphen gekommen waren und den Geschenke-Berg bestaunten. Tetyana Pankovska, Vorstand der Friedensgruppe, freut sich: „Wir sind sehr dankbar für diese Aktion. Für die Kinder ist das ein schöner Glücksmoment und eine willkommene Ablenkung.“

Über 90 Weihnachtswünsche wurden für die Evangelische Jugendhilfe Friedenshort erfüllt. Die Geschenke sind für Kinder und Jugendliche bestimmt, die zusammen mit ihren Eltern im Rahmen von „Ambulanten Hilfen für junge Menschen und Familien“ in der Stadt Siegen sowie im Kreis Siegen-Wittgenstein durch die Evangelische Jugendhilfe Friedenshort betreut werden oder eine der Tagesgruppen besuchen. Es handelt sich um Familien, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden oder aus unterschiedlichen Gründen in Krisensituationen geraten sind. Doch auch wenn die Probleme unterschiedlich sind, kennzeichnet die Lebenslagen häufig ein sehr eingeschränkter finanzieller Spielraum, was zum Beispiel auch den Kauf von Weihnachtsgeschenken anbelangt. Umso dankbarer zeigten sich Torsten Stephany, Bereichsleiter der Evangelischen Jugendhilfe Friedenshort, und weitere Mitarbeiterinnen, die stellvertretend die Geschenke entgegen genommen haben. Diese werden nun verteilt, um rechtzeitig zum Fest für leuchtende Augen zu sorgen.

