Container schwebt ein – und hilft gegen Kälte

Fagsi und Elektro Kassel installieren auf Café-Patchwork-Gelände ein Raummodul

(wS/red) Siegen 04.01.2022 | Bedürftigen in der kalten Jahreszeit einen beheizten und beleuchteten Aufenthaltsort bieten – das hat Fagsi aus Morsbach, ein Tochterunternehmen der Alho-Gruppe in Friesenhagen, dem Siegener Café Patchwork kostenlos mit einem Raummodul ermöglicht. Elektro Kassel aus Weidenau beteiligte sich an dem Projekt und sorgte unentgeltlich für die technischen Anschlüsse in dem Leih-Container. Dieser steht bis zum Frühjahr auf dem Gelände des Tagesaufenthaltes der Diakonie Soziale Dienste bereit und bietet den Gästen der Wohnungslosenhilfe ein Stück mehr Behaglichkeit.

Per Ladekran und an vier Ketten befestigt schwebte auf dem Innenhof des Café Patchwork der 18 Quadratmeter große Container ein. Ausgestattet mit einer Heizung, Licht, Steckdosen, einem Fenster und einer Tür, sorgt das Modul auf dem Tagesaufenthalt-Gelände für mehr Platz im Warmen. Café-Patchwork-Mitarbeiterin Hildegard Middel-Lüth war während der Anlieferung vor Ort und freute sich über die besondere Aktion: „Bislang haben wir im Winter ein Zelt aufgebaut und es mit Heizstrahlern ausgestattet. Jetzt den Container vor Ort zu haben, ist um ein Vielfaches gemütlicher, wärmer und angenehmer für unsere Gäste – einfach toll.“ Nun plant das „Patchwork-Team“, das Raummodul mit Sitzbänken, Tischen und Deko auszustatten, wo die Gäste dann in Ruhe etwas essen, Zeitung lesen und sich miteinander unterhalten können.

Die Idee für den ergänzenden Platz kam von Frank Müller, Technischer Leiter der Diakonie in Südwestfalen: „Solche Module waren uns aus den vergangenen Baumaßnahmen am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen bekannt. So entstand der Gedanke, einen solchen praktischen Raumcontainer auch im Bereich der Wohnungslosenhilfe einzusetzen.“ Nach einem Gespräch gab es seitens der Firma Fagsi das Angebot, bis zum Frühjahr keine Miet-, Liefer- und Abholkosten für das Modul in Rechnung zu stellen. Markus Quast, Leiter für Gesundheitsimmobilien des Mutterkonzerns Alho, zeigte sich begeistert, als er vom Café Patchwork erfuhr: „An diesem Ort wird wichtige Arbeit geleistet. Deshalb helfen wir gerne dabei, wohnungslosen und hilfsbedürftigen Menschen eine Anlaufstelle zur Verfügung zu stellen.“ Freiwillig in der Herrenwiese mit im Einsatz war Elektro Kassel aus Siegen-Weidenau. Ein Team kümmerte sich kostenfrei um die Elektroinstallation und brachte damit in dem Container Licht und Strom ans Laufen.

Dr. Michael Bräuer, Geschäftsführer der Diakonie Soziale Dienste, richtet seinen Dank an die Spender, an Frank Müller sowie die Helfer, die die Anlieferung des Containers realisiert haben: „Die Anzahl der Besucherinnen und Besucher im Café Patchwork nimmt stetig zu. Gerade in der Winterzeit ist es eine Herausforderung, allen Gästen einen trockenen und warmen Platz anzubieten. Die großzügige Spende schafft eine spürbare Entlastung.“ Mit der Fläche im Tagesaufenthalt selbst und dem bereitgestellten Wohncontainer im Innenhof bietet die Einrichtung in der Winterzeit nun genügend Raum für einen freundlichen Ort zum Einkehren.

Fotos: Diakonie in Südwestfalen gGmbH

