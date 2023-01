Das Ötztal und die Siegerlandhütte als Panoramavortrag in der Wenschtkirche in Siegen-Geisweid

(wS/df) Siegen 10.01.2023 | Am Sonntag, 29. Januar, zeigt Dieter Freigang um 17.30 Uhr in der Wenschtkirche in Siegen-Geisweid, Ziegeleistr. 19, seine Panoramavision „Das Ötztal und die Siegerlandhütte“ auf einer 8×4-m-Leinwand als Benefizaktion für die Renovierung der Talkirche.

Das 50 km lange Ötztal in Tirol ist seit jeher Bergheimat aller Siegerländer Alpenfreunde, bietet es doch neben vielen Hütten- und Gipfelzielen ein Fleckchen Siegerland hoch droben in 2710 m Höhe: die Siegerlandhütte.

Ein wahres Mekka für heimische Bergfans seit über 90 Jahren, zieht doch „unsere Hütte“ jährlich Hunderte von Siegerländern hinauf.

Einmal im Leben muss man als (echter) Siegerländer hier oben gewesen sein!



Gleich am Taleingang bieten das sonnige Ötz und das idyllische Umhausen beliebte Ausflüge zu herrlich gelegenen Hütten und mit dem Schrankogel, 3496 m, Österreichs höchsten Wandergipfel.

In Sölden, dem Hauptort des Ötztals, startet man zunächst mit einer Linienbus-Zufahrt zum Wirtshaus Fiegl, um dann 3-stündig zur Siegerlandhütte hinaufzuwandern, die wie eine stolze Burg über dem Talschluss thront.

Auch der landschaftlich überaus schöne Anstieg von Südtiroler Seite zur Siegerlandhütte wird „verraten“. Wir steigen auf die Hüttenberge Scheiblehnkogel und Sonklarspitze, um einmal die dünne Luft über 3000 Meter zu atmen und gehen auf einem Höhenweg hinüber zur Hildesheimer Hütte samt Zuckerhütl, 3507 m, und weiter zum Adlerhorst der Hochstubaihütte, 3173 m.

Fotos: Dieter Freigang

Obergurgl als Gletscherdorf und das Bergsteigerdorf Vent locken mit den höchsten und begehrtesten Bergzielen des Ötztales und von ganz Tirol: Similaun und Wildspitze, 3770 m. Auch ein Ausflug über das Timmelsjoch ins farbenfroh-mediterrane Meran in Südtirol darf nicht fehlen. Ein Infoblatt und Broschüren enthalten alle Informationen zwischen Berg und Tal. Eintritt 8 €, Kinder frei.

Abendkasse ab 16.30 Uhr. Telefonische Voranmeldung unter 0271/790543 möglich.



