(wS/si) Siegen 25.01.2023 | Für das Projekt „Schutzkonzepte im Sportverein“, das der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein gemeinsam mit roterkeil.net im Zeitraum 2023/24 anbietet, geht es endgültig in die Praxisphase: Nach reger Beteiligung und großem Interesse bei den Informationsveranstaltungen, machen sich nun die ersten Vereine an die Arbeit ein individuelles Schutzkonzept zu erstellen. „Wir freuen uns sehr, dass so viele Vereine das Thema Schutzkonzepte und damit auch den Kinderschutz in ihrem Verein angehen wollen“, so Vanessa Buck, Fachkraft für das Qualitätsbündnis zum Schutz vor sexualisierter Gewalt beim Kreissportbund Siegen-Wittgenstein.

Die DLRG Ortsgruppe Weidenau gehört zu den Vereinen, die am Projekt mit dem roten Keil teilnehmen und zeitnah mit der Umsetzung starten wollen. Die Weidenauer Gruppe ist als Bestandteil der bundesweiten Arbeit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft seit vielen Jahren aktiv in der Schwimmausbildung von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern und betreibt eine intensive Jugendarbeit. „Dabei war es schon vom ersten Tag an ein großes Anliegen, unseren Kindern und Jugendlichen eine gute, unbeschwerte und sichere Umgebung bei allen Aktivitäten zu bieten“, so Jens Schragner, Vorsitzender des Jugendvorstandes.

Schon beim ersten Beratungstermin wurde schnell klar, dass die DLRG Ortsgruppe Weidenau viele Ideen hat und sehr motiviert ist, zu starten. „Wir begrüßen die Initiative, im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzeptes die Arbeit und die Rahmenbedingungen festzuschreiben und für alle bekannt zu machen“, sagt Katja Scholz, 1. Vorsitzende der Ortsgruppe. Das Schutzkonzept und

alle festgelegten Maßnahmen schützen sowohl die Kinder und Jugendlichen als auch die Betreuer*innen und bieten damit eine gewisse Handlungssicherheit. Der Kreissportbund und der rote Keil unterstützen den Prozess zur Erstellung des Schutzkonzeptes. Scholz: „Wir freuen uns auf den nächsten Schritt hin zu noch mehr transparentem Schutz für unsere Teilnehmer innerhalb und außerhalb der eigenen Aktivitäten unserer Ortsgruppe.“

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier