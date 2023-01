Schulstandort Rosterberg: Info-Sprechstunde für Eltern zur vierten Gesamtschule

(wS/si) Siegen 10.01.2023 | Zum Schuljahr 2023/24 startet in der Stadt Siegen eine vierte Gesamtschule. Als Schulträgerin lädt die Stadt Siegen nun gemeinsam mit Mitgliedern der

Schulkonzeptgruppe zu einer Info-Sprechstunde für Eltern am Dienstag, 17. Januar 2023, ein. Dabei können sie das Konzept der neuen Schule kennenlernen und haben die Möglichkeit, offene Fragen im persönlichen Gespräch zu klären.

Die Sprechstunde findet von 15.00 bis 18.00 Uhr am Schulstandort Rosterberg (aktuell Peter-Paul-Rubens-Gymnasium), Rosterstraße 143, in Siegen statt.

Die Räumlichkeiten werden ausgeschildert.

Die Genehmigung der Schulaufsicht für die vierte Gesamtschule liegt seit Donnerstag, 22. Dezember 2022, vor. Das Anmeldeverfahren ist für den Zeitraum vom 20. Januar bis voraussichtlich 2. Februar 2023 vorgesehen. Das pädagogische Konzept der neuen Schule ist in intensiver Entwicklungsarbeit durch Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen in der Stadt Siegen entstanden. Ziel ist es, neue Akzente in der Siegener Bildungslandschaft zu setzen.

Weitere Informationen zur vierten Gesamtschule finden Interessierte unter https://siegensvierte.de.