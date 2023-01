Unbekannte brechen in Wohnhaus und Büros ein

(wS/ots) Siegen und Wilnsdorf 05.01.2023 | Zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag (03.01.2022) ist es zu zwei Einbrüchen in Siegen und Wilnsdorf gekommen.

Zur ersten Tat kam es zwischen Montag, ca. 16:30 Uhr, und Dienstagmorgen, ca. 07:00 Uhr. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu Büroräumen im Häutebachweg in Siegen. Im Inneren brachen der oder die Täter weitere Türen auf, durchwühlten Schränke und Schubladen. Die Langfinger erbeuteten Bargeld.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Dienstag zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Wohnhaus in der Sängerstraße in Wilnsdorf ein. Die Einbrecher durchwühlten zahlreiche Räume. Sie entwendeten Uhren und Schmuck.

In beiden Fällen hat das Siegener Kriminalkommissariat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

