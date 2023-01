Wissenschaft zum Zuhören

(wS/uni) Siegen 31.01.2023 | Spark! ist der neue Wissenschaftspodcast der Universität Siegen. In jeder Folge berichtet eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler aus ihrem/seinem Forschungsgebiet.

Von Medien und Kultur über intelligente Sensorsysteme bis hin zu Wirtschaftswissenschaften, Verhaltensbiologie oder Quantenphysik: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität

Siegen erforschen die unterschiedlichsten Bereiche unserer Welt. Im neuen Wissenschaftspodcast Spark! geben sie Einblicke in ihre Forschungsarbeit, berichten in jeder Folge von aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und ihrer persönlichen Motivation. Spark! vermittelt die Themen verständlich und unterhaltsam und richtet sich an alle, die sich für Wissenschaft interessieren.

Der Wissenschaftspodcast Spark! wird von der Stabsstelle für Presse, Kommunikation und Marketing in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Informations- und Medientechnologie (ZIMT) der Universität Siegen produziert. Alle sechs Wochen erscheint eine neue Folge. Die Folgen können über die Homepage der Universität Siegen (https://u-si.de/Np15X) sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen kostenlos angehört und abonniert werden.

In der ersten Folge von Spark! geht es um das Thema „Do it Yourself“: Das Selbermachen ist für viele Menschen eine beliebte Freizeitbeschäftigung – vom Kuchenbacken über das Heimwerken bis hin zum Tomatenzüchten. Aber warum stellen wir selbst her, was wir auch kaufen könnten? Welchen Unterschied macht es, ob jemand das Selbermachen als Hobby betreibt, oder aus finanziellen Gründen dazu gezwungen ist? Und welchen Einfluss haben gesellschaftliche Erwartungshaltungen, Geschlechterrollen oder auch Krisen wie die Corona-Pandemie auf das Selbermachen? Antworten hat die Historikerin Prof. Dr. Reinhild Kreis (Professur für Geschichte der Gegenwart, Philosophische Fakultät), die sich seit vielen Jahren wissenschaftlich mit dem Thema „Selbermachen“ beschäftigt.

Foto: Universität Siegen

