Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

(wS/ots) Siegen 31.01.2023 | Zwischen Freitagnachmittag (27.01.2023) und Montagmorgen haben unbekannte Täter in der Frankfurter Straße in Siegen einen Baucontainer aufgebrochen. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf und entwendeten anschließend mehrere Werkzeuge, darunter unter anderem ein Trennschneider, ein Kernbohrgerät, eine Kabeltrommel, einen Flammenwerfer, ein Laser sowie eine Fernbedienung. Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0

