Bargeld und Zigaretten entwendet

(wS/ots) Siegen 31.01.2023 | Unbekannte Täter sind zwischen Samstagmittag (28.01.2023) und Montagnachmittag in eine Werkstatt und ein Büro an der Ladestraße Siegen-Ost eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher Zutritt zur Garage und hebelten im Inneren die Holztür eines Büros auf. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier