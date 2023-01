Zwei Verletzte nach Unfall auf der Frohnhausener Straße Abzweig Oelgershausen

(wS/red) Netphen 31.01.2023 | Am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es auf der Frohnhausener Straße in Richtung Frohnhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 25-jähriger Fahrer eines VW Golfs war auf dem Weg von Netphen in Richtung Frohnhausen und beabsichtigte Richtung Oelgershausen abzubiegen. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt einer entgegenkommenden 59-jährigen Fahrerin, die mit ihrem Mercedes in Richtung Netphen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die Mercedesfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste nach der Ertstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der VW-Fahrer wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf über 15.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Frohnhausener Straße voll gesperrt werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

