2100 Euro für Jugendfeuerwehr und Kindertagesstätte

(wS/bb) Aue/Wingeshausen 24.02.2023 | Viel versprechender Jahresauftakt für die Burschenschaft Müsse: Einige Mitglieder statteten jetzt der Kindertagesstätte in Aue, die offiziell „Acker-Kita“ ist, einen Besuch ab. Mit im Gepäck hatte die Burschenschaft einen Spendenscheck über 300 Euro. Bei dem Betrag handelt es sich um einen Teilerlös der Brauchtumspflege rund um den Jahreswechsel, bei der die Burschenschaft die „Aufheber“-Tradition pflegt. Die Kindertagesstätte kann das Geld gut gebrauchen – über die Verwendung soll in der Kinderkonferenz abgestimmt werden. Weitere 300 Euro spendet die Burschenschaft Müsse an die Jugendfeuerwehr Aue-Wingeshausen.

Und noch ein warmer Geldregen: Die ehemalige Dorfjugend Aue, die mittlerweile aufgelöst ist, stellt ihren verbliebenen Kassenbestand in einer Größenordnung von immerhin 1500 Euro ebenfalls der Jugendfeuerwehr in Aue und Wingeshausen zur Verfügung. Den Betrag übergab der letzte Vorsitzende Philipp Schruttke.

Spendenübergabe in der Kindertagesstätte in Aue: Die Burschenschaft Müsse stellte den Erlös der „Aufheber“-Tradition wie immer für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung. Foto: Burschenschaft