Back- und Schlachtfest in Gosenbach am 11.02.2023

(wS/kso) Siegen 01.02.2023 | Nachdem bedingt durch die Corona-Pandemie in den Jahren 2020 – 2022 das von der Arbeitsgemeinschaft Gosenbacher Vereine (AGV) das traditionelle Back- und Schlachtfest nicht stattfinden konnte, ist der Verein froh, nun am Samstag, den 11.02.2023 seine bereits 22. Auflage durchführen zu können.

Der 1. Vorsitzende des Vereins, Dennis Weide, freut sich bereits sehr darauf, den Gosenbachern am 11.02. von 12:00 Uhr – 14:00 Uhr wieder selbstgemachte Wurstwaren und eine zünftige Mittagsmahlzeit anbieten zu können. Mehr als 20 fleißige Helfer- und Helferinnen haben in den vergangenen Wochen allerhand Leber-, Mett und Blutwust hergestellt.

Wie der Name verrät wird am gleichen Wochenende auch der Backes das erste Mal für 2023 angefeuert um hier die unter Federführung von Bäckermeister Tillmann Fischbach entstandenen Backwaren ebenso an Mann und Frau zu bringen. Die AGV hofft auf zahlreiche Besucher und Besucherinnen um mit dem Fest einen großen Beitrag zur Unterhaltung des historischen Gosenbacher Backes beizusteuern.