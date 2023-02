Brand in Bad Berleburg – 80-Jährige leblos hinter brennendem Sessel aufgefunden – 32 Personen evakuiert

(wS/ots) Bad Berleburg 13.02.2023 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag (12.02.2023) ist es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Hillerbachweg in Bad Berleburg zu einem Brandgeschehen gekommen.

Anwohner nahmen einen ausgelösten Heimrauchmelder wahr und stellten Qualm fest. Die alarmierte Feuerwehr lokalisierte die betroffene Wohnung und brach diese auf. In der Wohnung stellte die Feuerwehr einen brennenden Sessel fest. Hinter diesem lag eine leblose, 80-jährige Frau. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit den Löscharbeiten. Der Notarzt konnte nur noch den Tot der Dame feststellen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Ersten Ermittlungen nach könnte der unsachgemäße Umgang mit einer Zigarette brandursächlich gewesen sein. Die Beamten beschlagnahmten den Leichnam. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung der Todesursache eine Obduktion veranlasst.

Die 32 ebenfalls an der Anschrift wohnenden Personen wurden zunächst evakuiert.

Diese kamen vorübergehend in der Vamed-Klinik unter. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die Anwohner jedoch zurück in ihre Wohnungen. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf einen unteren fünfstelligen Betrag.

Symbolfoto



