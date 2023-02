Der Yacht Club Lister plant großes Segel-Event für den 18. & 19. März 2023

(wS/ycl) Attendorn 27.02.2023 | Der Yacht Club Lister lädt Segler und Segelfans aus ganz Deutschland zum gemeinsamen Opti A + B & Ilca 4,6,7 Regatta ein. Das Event findet am 18. und 19. März 2023 statt und verspricht ein tolles Wochenende für die ganze Familie.

Der Yacht Club Lister freut sich auf viele Besucher und verspricht eine unvergessliche Regatta-Saison 2023 am Biggesee.

Die Regatta ist für Opti A + B und für ILCA 4,6,7 ausgeschrieben und gilt als Ranglistenregatta. Teilnehmer aus ganz Deutschland werden erwartet, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Der Yacht Club Lister freut sich auf spannende Wettkämpfe und sportliche Herausforderungen.

Opti A + B und ILCA 4,6,7 sind Klassenbezeichnungen für Segelboote, die bei Regatten eingesetzt werden. Die Opti-Klasse ist für Jugendliche bis zu einem Alter von 15 Jahren ausgelegt und ist in die Klassen A und B unterteilt. Die ILCA-Klasse, früher als Laser-Klasse bekannt, ist für Seglerinnen und Segler jeden Alters geeignet und ist in die Klassen 4, 6 und 7 unterteilt, wobei jede Klasse für Segelboote unterschiedlicher Größe und Segelfläche steht. Die Opti A + B & ILCA 4,6,7 Regatta bedeutet also, dass bei diesem Segel-Event Regatten für die beiden Bootsklassen Opti A + B und ILCA 4,6,7 stattfinden werden.

Mehr Infos auch auf der Homepage Yacht-Club Lister