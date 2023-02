Germania Salchendorf blickt auf erfolgreiches Jahr 2022 zurück – Matthias von Fugler als Vorsitzender wiedergewählt

(wS/gs) Netphen Salchendorf 27.02.2023 | Auf ein sportlich erfolgreiches Jahr konnte der SV Germania Salchendorf 1910 jetzt auf seiner Jahreshauptversammlung im Sportheim am Salchendorfer Wüstefeld zurückblicken.

Alle Abteilungen berichteten von ihren Aktivitäten und beleuchteten kurz die aktuelle Situation in ihren Sportarten. Es war festzustellen, dass die vergangenen 365 Tage mit die sportlich erfolgreichste Zeit in der Geschichte des Sportvereins gewesen sind und zahlreiche Erfolge errungen wurden. Highlight war natürlich der Gewinn der Fußball-Bezirksliga- Meisterschaft der 1. Herren-Mannschaft unter der Ägide von Cheftrainer Thomas Scherzer.

