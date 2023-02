Erfolgreiches europäisches Zusammenarbeiten im Projekt 4Steps4Health – Erweiterung des Erfahrungshorizonts und Stärkung der europäischen Identität

(wS/ahs) Siegen 10.02.2023 | Bereits seit mehreren Jahren findet am Berufskolleg Allgemeingewerbe, Hauswirtschaft und Sozialpädagogik des Kreises Siegen-Wittgensteins ein internationaler Austausch von Schülerinnen und Schülern in Europa statt, welcher über das EU-Programm „Erasmus+“ gefördert wird.

Dieses Programm fördert die allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport. Unterstützt werden Fortbildungen und Berufspraktika im Ausland oder auch Begegnungen mit Partnerschulen. Im Mittelpunkt stehen die Schülerinnen und Schüler.

Das Erasmus+ Projekt „4Steps4Health“ fand über einen Zeitraum von 2 Jahren statt (2020-2022) und beinhaltete, gemäß des Titels, vier Schwerpunkte zur Gesundheitsförderung: Bewegung, Entspannung, Kreativität sowie Ernährung. Schulen der teilnehmenden Partnereinrichtungen in Europa waren in Turnhout/ Belgien, Turin/ Italien, Rapla/ Estland und Siegen/ Deutschland. In jedem Partnerland wurde ein gesundheitsfördernder Schwerpunkt behandelt.

Das Thema Ernährung wurde im Dezember 2022 vom BK AHS in einer Projektwoche umgesetzt, an der insgesamt 18 Schüler aus dem Ausland mit ihren begleitenden Lehrkräften und der deutschen gastgebenden Schülern teilnahmen.

Der Vortrag „10 Golden Guidelines of Nutrition“ sowie die Analyse eines individuell geführten Ernährungstagebuches bildeten dabei als Eckpfeiler den fachlich fundierten Rahmen.

Die Schülerinnen und Schüler konnten jeweils landestypische Rezepte vorstellen und diese dann bei der digital künstlerischen Gestaltung eines internationalen Kochbuches einbringen. Ein gemeinsam zelebriertes Kochevent „International Lunch“ bildete einen würdigen Abschluss.

Die Meinung über das Projekt kann sich in einem zum Ende geäußerten Schülersatz zusammenfassen lassen: „Die beste Erfahrung, die wir auf unserem Weg zum Erwachsenwerden haben machen dürfen.“

Ein intendierter Vorteil für die Schüler*innen ist neben dem fachlichen Schwerpunkt des jeweiligen Projektes, die Erweiterung des Erfahrungshorizontes, welcher eine Souveränität im Umgang mit kultureller Pluralität entstehen lässt und gleichwohl eine Stärkung der europäischen Identität abbildet. Möchten Sie Teil einer international orientierten Schulgemeinschaft werden…., die Anmeldung am Berufskolleg AHS ist über Schüler-online möglich (www.homepage.berufskolleg-ahs-si.de).

