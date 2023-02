Frühjahrskonzert des Siegener Blasorchesters

(wS/sbo) Siegen 23.02.2023 | Am Samstag, 15.04.2023 um 18:00 Uhr, lädt das Siegener Blasorchester zu einem Frühjahrskonzert in die Weißtalhalle in Kaan-Marienborn ein.

Unter der musikalischen Leitung von Daniel Ridder bereiten sich die Musikerinnen und Musiker des Siegener Blasorchesters zurzeit auf ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Konzert vor. Die Zuhörer erwartet eine Reise durch verschiedene Musikgenres.

Neben der anspruchsvollen „Appalachian Overture“ befinden sich unter anderem die Highlights aus dem Musical „Phantom der Oper“ auf dem Programm, aber auch Hits der Bee Gees unter dem Titel „Saturday Night Fever“ oder „Omens of Love“ der japanischen 80er-Jahre-Band T-Square.

Eher selten sind heimische Orchester in der Lage, ein Solostück für Horn aufzuführen. Das Siegener Blasorchester wird mit dem Musikstück „Hornfestival“ gleich 4 Horn Solisten/innen auf der Bühne präsentieren.

Aber auch die vielen Freunde der Polka- und Marschmusik werden ebenfalls auf Ihre Kosten kommen.

Während des Konzerts sorgen die Mitglieder des Fördervereins Weißtalhalle für das leibliche Wohl der Konzertbesucher.

Beginn: 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr.

Eintrittspreise: Erwachsene 12 €, Schüler und Studenten 6 €.

Eintrittskarten sind bei der Konzertkasse der Siegener Zeitung (Obergraben), bei allen Musiker*innen

des Siegener Blasorchesters, sowie an der Abendkasse erhältlich.

Kartenvorbestellungen werden gerne per Mail an Info@SiegenerBlasorchester.de entgegengenommen.

