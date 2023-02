Großzügige Spenden der Sparkasse Siegen für Bücherei, Museum und Archiv sowie den Bürgerverein Hilchenbach

(wS/red) Hilchenbach 02.02.2023 | Lutz Heßelmann und Andreas Dreker von der Sparkasse Siegen ließen es sich nicht nehmen, die symbolischen Spendenschecks vor Ort zu übergeben. Die beiden Vertriebsdirektoren der Sparkasse Siegen interessierten sich sehr für die Entwicklung der städtischen Angebote, die die Sparkasse Siegen seit Jahren als verlässlicher Partner unterstützt. Auch diesmal erhalten die drei Einrichtungen Bücherei, Museum und Archiv eine zweckgebundene Spende in Höhe von insgesamt 11.600 Euro. Dieses Geld leitet der Bürgerverein Hilchenbach e. V. an die Stadt Hilchenbach weiter. Auch der Bürgerverein selbst wurde bei dieser Gelegenheit mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro bedacht.

Hans-Jürgen Klein in einer Doppelrolle als Referatsleiter der Stadt Hilchenbach und Geschäftsführer des Bürgervereins bedankte sich für diesen finanziellen Beitrag und nannte auch gleich den Grund, warum dieses Geld für den Bürgerverein so wichtig ist: „Wir haben uns im neuen Vorstand dazu entschieden, dass unser Verein sich nicht mehr ausschließlich für das Projekt Kultureller Marktplatz in Dahlbruch engagiert. Mit kleineren Beträgen wollen wir auch andere lobenswerte Ideen und für Hilchenbach gute Initiativen sowie Projekte unterstützen. Dafür ist die Spende der Sparkasse sehr hilfreich!“

Der Referatsleiter machte auch deutlich: „Ohne die Spende der Sparkasse könnte unsere Bücherei ihren Medienbestand nicht mit Neuanschaffungen aktuell halten. Und nur dadurch bleibt sie auch für die Kunden attraktiv. Museum und Archiv brauchen ebenso das Geld für kleinere Maßnahmen. Daher freue ich mich sehr, dass die Sparkasse uns als Partner dauerhaft unterstützt.“

Büchereileiterin Birgit Latz betonte, dass die Unterstützung durch die Sparkasse sehr wichtig ist, denn immerhin sind die Bibliotheken diejenigen Kultureinrichtungen, die am meisten von den Bürgerinnen und Bürgern besucht und genutzt werden – so wie in Hilchenbach! Allerdings gehören sie auch zu den gefährdeten „freiwilligen Leistungen“ der Städte und Gemeinden, die angesichts der schwierigen öffentlichen Finanzsituation zumeist als erste von Kürzungen betroffen sind. Gerade deshalb ist so wichtig, dass die Sparkasse dabei hilft, die Qualität des Angebots für die Kundinnen und Kunden in Hilchenbach ausreichend attraktiv zu gestalten: Besonders gefragt sind neben Büchern neue Medien wie E-Books, DVDs für Hörbuch- und Filmfans sowie die Tonies-Hörspielfiguren.

Verena Hof-Freudenberg ergänzte, dass das Geld im Archiv zukunftsorientiert in das Thema „Digitalisierung“ investiert wird. Darin sieht die Stadtarchivarin einen Schwerpunkt ihrer Arbeit. Dank der Spende konnten zudem wichtige Geräte für die Unterhaltung des Archivs wie Luftentfeuchter und Hygrothermometer angeschafft werden.

Als zuständige Fachdienstleitung des Bereichs Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Kultur und Tourismus betonte Martina Hamann nochmals die Wichtigkeit der Spende: „Der Kulturbereich ist sehr spannend und eine wichtige und wertvolle Aufgabe. Besonders bei der Haushaltsplanung habe sie gemerkt, „ohne solche Spenden geht es gar nicht“, und sie bedankte sich im Namen aller Beteiligten bei der Sparkasse Siegen und dem Bürgerverein Hilchenbach e. V. für die Verbundenheit.

Lutz Heßelmann und Andreas Dreker zeigten sich beeindruckt von den Überlegungen der städtischen Mitarbeiterinnen, verstärkt auf Digistalisierung zu setzen und damit auch zukünftig attraktiv zu bleiben. Dass die Einrichtungen in der Wilhelmsburg dabei finanziell schnell an ihre Grenzen stoßen, ist ihnen bewusst. Deshalb wird sicherlich auch 2024 ein Besuch in der Wilhelmsburg stattfinden, um sich über die aktuelle Entwicklung zu informieren, und auch, um wieder etwas Geld dafür mitzubringen.

Der Bürgerverein, die Stadt Hilchenbach und besonders das Team in der Wilhelmsburg bedanken sich auch im Namen der Hilchenbacher Bevölkerung ganz herzlich bei der Sparkasse Siegen für ihr Engagement.

Foto: Stadt Hilchenbach

