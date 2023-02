Erlebnisführungen – Aktiv und vielseitig – in Hilchenbach können Sie etwas erleben!

(wS/hi) Hilchenbach 01.02.2023 | Seit 2012 bietet die Stadt Hilchenbach in Kooperation mit dem Tourismus- und Kneipp-Verein Hilchenbach e.V., den SGV-Abteilungen der Stadt sowie weiteren Vereinen und Selbständigen ein abwechslungsreiches Angebot von Erlebnisführungen, Wanderungen und sonstigen Veranstaltungen an.

Obwohl die Corona-Pandemie in der Vergangenheit zu erheblichen Einschränkungen und Ausfällen von Veranstaltungen geführt hat, gibt es für das Jahr 2023 wieder eine umfangreiche Auswahl an unterschiedlichen Angeboten.

Neu dabei ist beispielsweise das Outdoor-Yoga mit Heike Eichhorn und das Waldbaden mit Catharina Womelsdorf. In 2023 werden die Brüder Beume mit Kindern auf Abenteuer-Schatzsuchen gehen und die Generation der Volksmusik kann sich gemütlich bei Speis und Trank auf Gut Ahe an verschiedenen Konzerten erfreuen.

Tipps für weitere Veranstaltungen sind in der Broschüre ebenfalls enthalten – hier werden weitere Informationen zeitnah vor den Veranstaltungen in der örtlichen Presse bekanntgegeben.

Viele dieser Angebote sind kostenlos, manchmal wird um eine Spende gebeten und nur wenige kosten ein Teilnehmerentgelt.

Die neue Broschüre ist ab sofort kostenlos in der Touristik-Information der Stadt Hilchenbach erhältlich. Ebenso steht die Broschüre auch als download-Dokument unter www.hilchenbach.de/Tourismus/Führungen zur Verfügung.

Die Stadt Hilchenbach wünscht heute schon erlebnisreiche Stunden!



Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier