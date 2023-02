Internationaler Frauentag: Interaktiver Online-Vortrag am 7. März und Buchverlosung

(wS/si) Siegen 21.02.2023 | Frauen verdienen im Schnitt immer noch wesentlich weniger Geld als Männer, besitzen weitaus weniger Vermögen und sind häufiger von Altersarmut betroffen. Dennoch scheuen sich viele Frauen, sich mit dem Thema Finanzen und Geldanlagen konkret auseinanderzusetzen.

„Finanzielle Unabhängigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil von einem gleichberechtigten Miteinander. Daher möchte ich das Thema aus der Tabuzone holen“, so Martina Böttcher, Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Siegen-Wittgenstein.

Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März 2023 lädt die Gleichstellungsbeauftragte zum interaktiven Online-Vortrag „Finanzielle Unabhängigkeit für Frauen“ ein und verlost drei Mal das gleichnamige Buch.

Referentin des Vortrags und Autorin des Buches ist die Finanzexpertin Lisa Breloer.

Der Online-Vortrag findet am Dienstag, 7. März 2023, um 19:30 Uhr statt und richtet sich ausschließlich an Frauen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nimmt Martina Böttcher unter gleichstellung@siegen-wittgenstein.de entgegen. Den Einwahllink zur Veranstaltung erhalten die Teilnehmerinnen nach der Anmeldung.

Alle, die bei der Buchverlosung mitmachen möchten, schreiben einfach eine kurze E-Mail mit Namen, Adresse und dem Betreff „Buchverlosung“ an gleichstellung@siegenwittgenstein.de.

Die drei Personen, die bei der Verlosung gewonnen haben, bekommen die Bücher per Post zugeschickt. Das Gewinnspiel endet am Montag, 13. März 2023. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen gibt es unter www.siegen-wittgenstein.de.

Fotos: Kreis Siegen-Wittgenstein