März-Stöberei in der Stadtbücherei: Anne Frank – Leben und Zivilcourage in der Nazizeit

(wS/hi) Hilchenbach 21.02.2023 | Wie wichtig kann Zivilcourage sein? Wie lebt es sich, in ständiger Angst vor Entdeckung, mit zu vielen anderen zusammen auf zu kleinem Raum in einem Verschlag unterm Dach, ohne die Möglichkeit, einander auszuweichen?

Wir alle hoffen, niemals in eine Situation zu kommen, in der unser Überleben vom Mut, vom Wohlwollen und der Aufrichtigkeit anderer Menschen abhängig ist.

Die Stadtbücherei Hilchenbach macht im März auf eine spannende und wichtige multimediale Ausstellung mit umfangreichem Begleitprogramm aufmerksam, die das Regionale Bildungsbüro des Kreises Siegen-Wittgenstein (in Zusammenarbeit mit der Stadt Siegen und dem Anne Frank Zentrum in Berlin) vom 3. bis 30. März im Kundenzentrum Morleystraße der Sparkasse Siegen zeigt: „Deine Anne – Ein Mädchen schreibt Geschichte“. Neben Programmheften zu den Begleitveranstaltungen der Ausstellung (unter anderem Vorträge und Workshops zum Thema, ein Zeitzeugengespräch sowie ein Film) gibt es in der Stadtbücherei Hilchenbach einen Büchertisch mit Literatur, Film-DVDs und Hörbüchern, nicht nur zu Anne Frank, sondern auch zu den Themen Mut und Zivilcourage in der Zeit der Nazi-Diktatur.

Eine Vielfalt von interessanten Geschichten von Leben und Mut, die es neben dem weltbekannten Tagebuch der Anne Frank noch zu lesen gibt! Das Team der Stadtbücherei Hilchenbach hat eine Auswahl an Romanen für Kinder und Erwachsene sowie viele informative Sachbücher ausgesucht, so dass es eine gute Vorbereitung für die Ausstellung in Siegen ist! Auf Wunsch können interessierte Leser oder Multiplikatorinnen auch eine Auswahl-Literaturliste zum Thema erhalten.

„Im März heißt das Motto: „Anne Frank – Leben und Zivilcourage in der Nazizeit“. Die „rote Wand“ präsentiert eine Auswahl aus unserem Bestand. Kommen Sie zum Stöbern und finden Sie noch mehr bei uns: eine Zeitschrift, ein Hörbuch, einen Film, einen Roman oder ein eBook zum Thema. Das Team freut sich auf Sie und berät sie gerne“, lädt Büchereileiterin Birgit Latz zu einem Besuch in der Wilhelmsburg ein. Zeit zum Stöbern ist montags und dienstags von 13:00 bis 17:00 Uhr, mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr, donnerstags von 13:00 bis 18:00 Uhr, freitags von 10:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00 Uhr.

