Klinikum Siegen backte über 800 Waffeln und spendet 3.100 Euro für Erdbebenopfer

(wS/ks) Siegen 21.02.2023 | Unter dem Motto „Waffeln für den guten Zweck“ wurden in der vergangenen Woche im Klinikum Siegen über 800 Waffeln gebacken und gegen einen freiwilligen Betrag an Mitarbeitende, Besucher und Patienten des Klinikums Siegen verteilt. So konnte insgesamt die stolze Summe von 3.100 Euro gesammelt werden, die nun zu 100 Prozent an die „Aktion Deutschland Hilft e.V.“ gespendet wird, um die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei zu unterstützen.

„Wir freuen uns sehr, dass die Aktion so großen Anklang fand und bedanken uns ganz herzlich, bei jedem einzelnen, der seinen Beitrag dazu geleistet hat“, so Geschäftsführer Ingo Fölsing. Da viele Mitarbeitende des Klinikums Siegen im Erdbebengebiet Familie und Freunde haben, war die Sammelaktion für alle Beteiligten eine besondere Herzensangelegenheit. „Wir verstehen uns im Klinikum Siegen als ein buntes und vielfältiges Team, in dem viele verschiedene Nationalitäten gemeinsam miteinander arbeiten und sich gegenseitig unterstützen“, erklären gemeinsam die Betriebsleitung und der Betriebsrat des Klinikums Siegen. Es sei daher selbstverständlich gewesen, dass man dort helfe, wo die Not aktuell besonders groß ist.

Foto: Kreisklinikum Siegen GmbH