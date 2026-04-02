Schnäppchenjagd: Stadt Siegen versteigert wieder Fundsachen

(wS/si) Siegen 02.04.2026 | Das Fundbüro der Stadt Siegen versteigert im Mai wieder Fundsachen über die Internetplattform www.sonderauktion.net. Ab Donnerstag, 16. April 2026, können Interessierte in einer vierwöchigen Vorschau zunächst Fotos und Beschreibungen der angebotenen Gegenstände online begutachten. Diesmal werden neben Fahrrädern auch wieder viele andere Fundstücke wie beispielsweise Handys, Schmuck, Haushaltspakete oder Elektrogeräte versteigert. Die Auktion startet am Donnerstag, 14. Mai, und endet am Samstag, 23. Mai.

Das Besondere an der Auktion: Die Preise fallen! Nach dem sogenannten Count-Down-Prinzip sinkt der Preis von einem zuvor festgelegten Startbetrag bis zum Ende der insgesamt zehntägigen Auktion kontinuierlich bis zu einem Mindestpreis. Je länger Interessierte also warten, desto günstiger wird der Gegenstand. Umso größer ist dann aber auch das Risiko, dass andere Nutzerinnen oder Nutzer den Wunschartikel zuvor ergattern. Denn: Die Bieterinnen und Bieter haben jederzeit die Möglichkeit, die Fundsache zum jeweils aktuellen Angebotspreis per Sofortkauf zu erwerben. Möglich ist aber auch, einen niedrigeren Wunschbetrag einzugeben und zu hoffen, dass der Preis bis auf dieses Gebot fällt. Der bzw. die Höchstbietende erhält am Ende den Zuschlag.

Nach der kostenlosen Anmeldung auf www.sonderauktionen.net können Interessierte auf Schnäppchenjagd gehen und ihr Gebot abgeben. Wenn die Auktion beendet ist, können die ersteigerten Gegenstände beim Fundbüro abgeholt werden. Zwecks Terminvergabe meldet sich das Team telefonisch oder per E-Mail.







