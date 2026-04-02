Das Push-Festival ruft!

(wS/hi) Hilchenbach 02.04.2026 | Das Push-Festival bringt am Samstag, 11. April, wieder die Wände des kmd am

Bernhard-Weiss-Platz 6 zum Beben.

Los geht es um 17:30 Uhr im kleinen Saal, wo drei Newcomerbands aus diversen Jugendprojekten und Schulbands auf der Second Stage ihr Debut feiern. Der Eintritt dafür ist frei.



Die Main Stage wird um 19:00 Uhr von der jungen Band „Basement 35“ eröffnet. Es folgen mit „Hear Olympia“, „For Heads Down“, „Chriz Doe“, „Violent Vortex“ und „Interitus“ bekannte sowie neue Gesichter aus den Genres Punk und Metal. Dabei ist gute Stimmung garantiert. Zusätzlich gibt es Infostände, eine Fotobox, Merchandise und leckere Snacks zu fairen Preisen von dem neuen Gastronomen am kmd, Christian Kolbe. Das Rockmobil von MOMU e.V. parkt vor dem kmd und steht für spontane Live-Jamsessions bereit.



Tickets gibt es für 10,00 Euro online auf tickets.push-ev.de. Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende können auf www.kjb-angebote.de eine ermäßigte Eintrittskarte für 5,00 Euro erhalten. Für Spontane gibt es die Tickets auch an der Abendkasse für 15,00 Euro.

Der Push-Verein dankt allen Sponsoren, Fördergebern und Kooperationspartnern für die freundliche Unterstützung.