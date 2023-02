Nistkästen einfach selber bauen!

Ausstellung mit Anleitung:

(wS/mg) Siegen 09.02.2023 | Wie mit wenig Material und etwas handwerklichem Geschick Nisthilfen für unterschiedliche Tierarten gebaut werden können, zeigt ab Montag, 13. Februar 2023, die Ausstellung „Nistkästen selber bauen“ im Foyer des Geisweider Rathauses. Interessierte können die Ausstellung bis Mittwoch, 15. März 2023, zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses besuchen.

Ausgestellt werden selbstgebaute Nistkästen aus Holz für Vögel, Fledermäuse, Hornissen und Wildbienen. Infomaterial und Bauanleitungen stehen kostenlos zur Verfügung. Es werden zudem diverse Nistkastentypen gezeigt, die im heimischen Fachhandel käuflich erworben werden können.

Durch die Anbringung von Nisthilfen können Bürgerinnen und Bürger die Ansiedlung von Vögeln, wie beispielsweise Kohl- und Blaumeisen, Baumläufer, Stare oder sogar von gefährdeten Arten, wie etwa der Wasseramsel oder des Gartenrotschwanzes, unterstützen. Künstliche Nisthilfen sind in der Regel dort sinnvoll, wo natürliche Hohlräume und Unterschlupfmöglichkeiten fehlen. Das kann in stark durchforsteten Wäldern, aber auch in Gärten und Siedlungen der Fall sein. Außerdem eignet sich der Nistkastenbau, um Kinder und Jugendliche mit unserer Tierwelt und ihren Gefährdungen vertraut zu machen. Der Bau und die Anbringung von Nisthilfen ist somit ein wichtiger Beitrag zum Tierartenschutz.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier