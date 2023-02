Volksbank Südwestfalen eG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück – Überzeugende Leistung in Zeiten der Veränderung

(wS/vo) Siegen 09.02.2023 | Die Volksbank in Südwestfalen hat sich mit ihrem resilienten Geschäftsmodell trotz schwieriger Rahmenbedingungen 2022 erfolgreich am Markt behauptet. Dabei hat die Genossenschaftsbank ihren Wachstumskurs fortgesetzt und für ihre Kunden passende Lösungen entwickelt. Das bestätigen die Bilanzzahlen, aber auch die hohen Zufriedenheitswerte aus der aktuellen Kundenbefragung.

„Die Volksbank in Südwestfalen hat das ‚Zeitenwende‘-Jahr 2022 als zuverlässiger und kompetenter Bankpartner fest an der Seite ihrer Kunden nicht nur durchgestanden, sondern auch erfolgreich gestalten können“, erklärt Vorstandssprecher Roland Krebs. Die Bilanzsumme stieg um rund vier Prozent auf ein Allzeithoch von 4,432 Mrd. Euro. Die Volksbank in Südwestfalen weist einen Bilanzgewinn von 4,5 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2022 aus. Das Kundengeschäftsvolumen, also die Summe aller bilanziellen und außerbilanziellen Kundenengagements, stieg auf 8,4 Mrd. Euro – ein neuer Bestwert.

Wachstum im Kredit- und Einlagengeschäft

Zum Jahresende hatte die Volksbank in Südwestfalen Kredite in Höhe von 2,766 Mrd. Euro (plus 5,4 Prozent) in ihrer Bilanz ausgewiesen. Wachstumstreiber waren erneut die Kredite, die an Firmenkunden vergeben wurden. Das Neugeschäft lag bei 338 Mio. Euro. „Hier sind wir unserem Ruf als Mittelstandskümmerer auch 2022 gerecht geworden“, betont Roland Krebs. Das Geschäft mit Baufinanzierungen wurde durch die steigenden Zinsen im Laufe des Jahres merklich abgebremst. Dennoch lag das Neugeschäftsvolumen zum Jahresende bei rund 200 Mio. Euro.

Im Immobilienbereich erleben wir eine Verschiebung der Kundenbedürfnisse. Viele Immobilienbesitzer wollen sich gegen die explodierenden Energiekosten wappnen und interessieren sich für die Möglichkeiten einer energetischen Sanierung. Hier werden wir mit unserem Leistungsnetzwerk Immobilie auf dem Portal wohnen-in-suedwestfalen.de Leistungen und Anbieter aus unserer Region zusammenführen und damit den Menschen in Südwestfalen konkrete Angebote machen“, führt Roland Krebs aus. Die Volksbank-Maklertochter VR IMMO: Südwestfalen vermittelte 2022 insgesamt 147 Immobilienobjekte (2021: 133 Objekte).

Das Volumen der bilanziellen Kundeneinlagen durchbrach erstmals in der Volksbank-Historie die Marke von drei Milliarden Euro. Steigende Zinsen bescherten insbesondere den Termineinlagen eine Renaissance – deren Bestand vervielfachte sich. „Die Zinswende hat sich hier auch bilanziell auf der Einlagenseite niedergeschlagen. Die Themen Verwahrentgelte und Minuszinsen gehören der Vergangenheit an. Wir werden aber auch weiterhin unsere Kunden aktiv auf das Thema Vermögensaufbau durch Wertpapiere ansprechen. Denn ein Festgeldzins gleicht den Kaufkraftverlust durch die Inflation nicht aus“, sagt Vorstandssprecher Roland Krebs. Steigende Zinsen und die Entwicklungen rund um die Themen Ukraine-Krieg, Inflation, Energiekrise und Corona-Nachwehen sorgten insgesamt für Turbulenzen an den Börsen und Kapitalmärkten. Das von der Volksbank zum Bilanzstichtag betreute Wertpapiervolumen lag bei rund 1,43 Mrd. Euro. „Die Expertise unserer Wertpapierberatung war in diesem Jahr besonders nachgefragt, um die aktuellen Entwicklungen für unsere Kunden einzuordnen und langfristige Orientierung zu geben. Hektische Kundenreaktionen oder gar Panikverkäufe wurden vermieden. Damit haben die Wertpapieranleger in Südwestfalen Geduld, einen kühlen Kopf und eine ruhige Hand bewiesen. Der positive Trend an den Kapitalmärkten seit Jahresbeginn gibt ihnen Recht“, führt Roland Krebs aus. Kundenzufriedenheit auf Top-Niveau

Im Herbst 2022 hatte die Volksbank ihre Kunden aufgerufen, an einer Online-Befragung teilzunehmen. 2.167 Menschen sind dem im September und Oktober nachgekommen – mit einem bemerkenswerten Resultat. Denn 92,5 Prozent aller Befragten gaben an, mit der Volksbank insgesamt mindestens zufrieden zu ein. Zwei Drittel aller Kunden sind sogar sehr zufrieden oder vollkommen zufrieden.

Vorstandssprecher Roland Krebs: „Wir haben ein eindrucksvolles Ergebnis bei der Kundenzufriedenheitsbefragung 2022 erreicht. Es ist eine schöne Bestätigung, dass wir mit unserer Art, Bankgeschäfte anzubieten, auch im Krisenjahr 2022 für sehr viele Menschen sehr viel richtig gemacht haben. Es ist zugleich auch Ansporn, weiter unseren Weg zu gehen und eine funktionierende Mischung aus Tradition und Innovation zu schaffen, um genossenschaftliches Banking für unsere Kunden erlebbar zu machen.“

Attraktiver Arbeitgeber mit Perspektive

Auch im Jahr der Zeitenwende ist bei der Volksbank in Südwestfalen wieder ein neuer Ausbildungsjahrgang mit jungen Nachwuchstalenten in das Berufsleben gestartet und es wurden neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Die Volksbank ist als attraktiver Arbeitgeber und verlässlicher Ausbildungsbetrieb in den Regionen Märkischer Kreis, Siegerland und Marienheide bekannt.

Genossenschaftliche Werte wie Fairness, Solidarität und Partnerschaftlichkeit prägen nicht nur das Verhältnis zum Kunden, sondern auch das zu den Mitarbeitern. So bietet die Volksbank ihren Mitarbeitern Entscheidungsspielraum und Eigenverantwortlichkeit sowie vielfältige Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung. Diese besondere Unternehmenskultur ist die Basis für nachhaltiges Wachstum. Deshalb sucht die Volksbank in Südwestfalen auch für das Ausbildungsjahr 2023 noch junge und engagierte Menschen, die langfristige Entwicklungsperspektiven suchen und die Zukunft einer regionalen Genossenschaftsbank aktiv mitgestalten möchten. Gesellschaftliches Engagement 2022 & EIVER 2023

Mit dem Auslaufen der Corona-Maßnahmen kehrte auch das gesellschaftliche Leben in das Geschäftsgebiet zurück und viele Veranstaltungen aus Sport, Kultur und Brauchtum wurden wieder möglich. Die Volksbank war ein zuverlässiger Partner für die Region und hat rund 700.000 Euro für Spenden- und Sponsoringaktionen aufgewandt. Ein Fokus lag 2022 auf Spenden für die Ukraine-Hilfe des Deutschen Roten Kreuzes sowie das ehrenamtliche Engagement der Tafeln in Südwestfalen. Auch 2023 steht wieder im Zeichen des Ehrenamts. Denn die Volksbank in Südwestfalen lobt wieder ihren Ehrenamtspreis EIVER aus, den Preis für Ehrenamt, Ideen, Verantwortung und

Engagement in der Region. „Bürgerschaftliches Engagement verbindet Menschen, es schafft Gemeinschaft und überbrückt Gegensätze. Diese wichtige Arbeit in unserer Region wollen wir mit unserem Preis fördern“, sagt Vorstand Jens Brinkmann.

Ausblick 2023

In diesem Frühjahr findet die turnusmäßige Wahl der Genossenschaftsvertreter statt. Der Wahltag ist Donnerstag, der 16. März 2023. Die Mitglieder der Volksbank in Südwestfalen können an diesem Tag in allen personenbesetzten Geschäftsstellen während der Öffnungszeiten bis 17 Uhr ihre Stimme abgeben.

Am 5. Juni 2023 wird dann erstmals die neu gewählte Vertreterversammlung der Volksbank in Meinerzhagen zusammenkommen. Ein weiterer Höhepunkt des Jahres: Im Sommer jährt sich das Bestehen der Volksbank in Balve zum 125. Mal. Das soll mit Aktionen rund um die Filiale gebührend gefeiert werden.