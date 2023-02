Wechsel an der Spitze der Siegener FDP Ratsfraktion: Klaus Volker Walter gibt Fraktionsvorsitz ab

(wS/fdp) Siegen 20.02.2023 | Klaus Volker Walter gibt nach 23 Jahren den FDP-Fraktionsvorsitz ab. Der vielfach engagierte Gosenbacher, der in der vergangenen Woche 81 Jahre alt wurde, zog sich zur Mitte der Wahlperiode auf eigenen Wunsch von seinem Amt zurück, welches er 1999 von Dr. Reinhold Schultze übernommen hat. Walter hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Direktmandate in der ehemaligen SPD-Hochburg Gosenbach / Oberschelden gewonnen undin einigen Bezirken Ergebnisse von über 70 Prozent erzielt. Seinen Sitz im Siegener Rat, den er mit Unterbrechungen seit 1983 innehat, gibt er nicht auf. Er will als einfaches Fraktionsmitglied weiter die Interessen seines Wahlkreises Gosenbach/Oberschelden im Rat vertreten und wird auch weiterhin als kooptiertes Vorstands-Mitglied den FDP-Stadtverband mit seiner langjährigen Erfahrung unterstützen.

Walter begründete seinen Rückzug mit dem notwendigen Generationenwechsel, der jedoch nicht ruckartig vollzogen werden dürfe. Er sicherte seinem Nachfolger jegliche Unterstützung zu. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Wolfgang Könen bleibt weiter im Amt.Zum Nachfolger Walters wählte die FDP-Fraktion den 44-jährigen Markus Nüchtern.

Nüchtern ist Geschäftsführer eines mittelständischen Metallunternehmens und wohnt in Weidenau. Er ist seit 2020 Mitglied im Rat der Stadt Siegen und zugleich Vorsitzender des FDP-Stadtverbandes. Sein politischer Schwerpunkt liegt in der Wirtschaftsförderungspolitik. Direkt nach seiner Wahl würdigt er die Verdienste von Klaus Volker Walter, der die Fraktion über viele Jahre hinweg geprägt habe.

Fotos: FDP

