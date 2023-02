Woche der Brüderlichkeit 2023: Eröffnung der Ausstellung CONTINUOUS und Rahmenprogramm

(wS/gcj) Siegen 15.02.2023 | Zur Woche der Brüderlichkeit, die in diesem Jahr unter dem Motto „Öffnet Tore der Gerechtigkeit! Freiheit Macht Verantwortung“ steht, ist vom 26.02.2023 bis zum 19.03.2023 in der Städtischen Galerie Haus Seel in Siegen die Ausstellung CONTINUOUS mit Fotografien von Viktor Naimark und Sascha Neroslavsky zu sehen. Dazu lädt die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland e.V. in Kooperation mit KulturSiegen herzlich ein.

Die Ausstellung schmückte bereits im Sommer 2022 im Rahmen des Festjahres „2021 – 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ die Galeriewände des Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler in Frankfurt a.M. Sascha Neroslavsky präsentiert hauptsächlich schwarz-weiß Fotografien, aber auch einige ausgewählte Farbfotografien. Sie zeigen Porträts und Alltagszenen, aber auch Aufnahmen religiöser Handlungen. Die Farbfotografien von Viktor Naimark hingegen verabschieden sich von der Darstellung der Realität. In seinem Atelier baut der Künstler Installationen, die einer Theaterbühne gleichen. Diese beleuchtet er und fotografiert sie anschließend. Beide Künstler benutzen das Medium der Fotografie als Instrument für ihre künstlerische Reflexion über Vergangenheit und Gegenwart.

Die Eröffnung der Ausstellung CONTINUOS findet am Sonntag, 26.02.2023, um 16 Uhr in der Städtischen Galerie Haus Seel in Siegen statt. Der Eintritt ist kostenfrei. Sascha Neroslavsky und Viktor Naimark werden persönlich anwesend sein. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung von einem Streichquartett der Fritz-Busch-Musikschule der Universitätsstadt Siegen. Die Ausstellung kann Dienstag bis Samstag von 14-18 Uhr und Sonntag von 11-13 und 14-18 Uhr besucht werden.

Begleitend zur Ausstellung laden die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland und KulturSiegen zu weiteren Rahmenveranstaltungen ein:

Am Sonntag, 05.03.2023, gastieren um 16 Uhr in der Städtischen Galerie Haus Seel Dr. Marlies Obier und Werner Stettner. In einer Mischung aus Lesung und Vortrag mit dem Titel „Wo liegt Berlin?“ präsentieren die Referenten den jüdischen Schriftsteller Alfred Kerr. „Wo liegt Berlin?“ ist der Titel der Sammlung seiner „Briefe aus der Reichshauptstadt 1895-1900“.

Am Donnerstag, 16.03.2023, um 19 Uhr referiert Dr. Kurt Grünberg aus Frankfurt am Main zur Tradierung extremen Traumas in Deutschland. Im Fokus liegt dabei das psychoanalytische Konzept des „Szenischen Erinnerns der Shoah“. Der Vortrag wird unterstützt vom Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Siegen-Wittgenstein.

Zur Finissage am Sonntag, 19.03.2023, um 17 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Konzert von Esther Lorenz (Gesang) und Thomas Bergler (Klavier). In dem Konzert präsentieren die beiden Musiker Stücke von George Gershwin. Gershwin hat unzählige Musicals und Broadway-Shows geschrieben. Am besten bekannt ist er durch seine Volksoper „Porgy and Bess“ oder die „Rhapsody in Blue“. Esther Lorenz und Thomas Berger bieten Lieder wie „Someone to watch over me“ und „Swanee“ dar. Das Konzert ist eine Hommage an einen Komponisten, dem auf elegante Weise der Spagat zwischen Jazz und Klassik gelungen ist.

Alle Begleitveranstaltungen finden in der Städtischen Galerie Haus Seel, Kornmarkt 20, in Siegen statt. Der Eintritt kostenfrei. Über eine Spende würden sich die Veranstalter freuen.

