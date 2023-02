Eva-Winckel-Stiftung in Bad Berleburg erhält erneute Unterstützung von ‚Rock am Wehr‘ – Spende in Höhe von 1500 Euro übergeben

(wS/bb) Bad Berleburg 15.02.2023 | Für ältere und bedürftige Menschen da sein – dies ist das Anliegen der Eva-Winckel- Stiftung in Bad Berleburg. Mit einer Spende in Höhe von 1500 Euro unterstützt die Veranstaltergemeinschaft „Rock am Wehr“ zum wiederholten Mal diese gemeinnützige Arbeit in Bad Berleburg.

Einige Mitglieder der Veranstaltergemeinschaft überreichten jetzt im Rathaus in Bad Berleburg den Spendenscheck an die Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung, Ursula Belz, und die Abteilungsleiterin Standesamt, Bürgeranregungen und Soziales der Stadt Bad Berleburg, Sarah Gerson. Die Spendensumme generierten die Verantwortlichen bei der Veranstaltung „Rock am Wehr“ im vergangenen Sommer – ein privates Festival in Schwarzenau. Die Spenden der Gäste werden nach

Kostendeckung zu wohltätigen Zwecken weitergegeben.

Einen besonderen Dank richteten die Verantwortlichen an die Bands, die ohne Gage auf dem Festival gespielt haben – konkret sind dies Accessory to the Crime, AirStrike, Arion Weidenhausen mit “Chormusik meets Rock Festival”, Galensang, Lumberjack, Nihilists, S-Pistols, Sanner und The Broxters. Ein Dank ging zudem an den Schützenverein Schwarzenau sowie Sponsoren und unterstützende Unternehmen.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier