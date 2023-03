26. Siegerländer Solidaritätsmarsch am 26. März 2023 ab 13:00 Uhr von der Heilig-Kreuz-Kirche in Siegen-Weidenau

(wS/ki) Siegen 14.03.2023 | Am 26. März 2023 ist es soweit: Der 26. Siegerländer Solidaritätsmarsch startet um 13:00 Uhr an der Heilig-Kreuz-Kirche in Siegen-Weidenau. Die Routen sind 5 km, 10 km und 15 km lang und führen durch die malerische Landschaft des Siegerlandes.

Mit jedem Schritt setzen die Teilnehmer ein Zeichen der Solidarität mit den hungernden und notleidenden Menschen in den Projekten der Eine Welt Kreis I Pfarrei Heilige Familie I Namen Jesu Dreis-Tiefenbach. Der Solidaritätsmarsch ist eine Gelegenheit für alle, sich für eine gerechtere Welt einzusetzen und gleichzeitig gemeinsam Spaß zu haben.

Nach einem Familiengottesdienst um 11:00 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche in Weidenau beginnt der Solidaritätsmarsch um 13:00 Uhr am Gemeindehaus hinter der Kirche. Dort können sich die Teilnehmer anmelden und erhalten ihre Startunterlagen.

Der 26. Siegerländer Solidaritätsmarsch wird organisiert von der Eine Welt Kreis I Pfarrei Heilige Familie I Namen Jesu Dreis-Tiefenbach. Weitere Informationen sind unter der Telefonnummer 0271 / 76 2 77 oder auf der Website www.pr-si-fr-de erhältlich.