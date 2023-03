April-Stöberei in der Stadtbücherei Hilchenbach: Osterhasen-Lesestoff

(wS/hi) Hilchenbach 27.03.2023 | Was genau feiern wir eigentlich an Ostern? Wo findet man stimmungsvolle Geschichten zu diesem Fest? Welche Rezepte gibt es für einen leckeren Osterbrunch? Wie ging nochmal der Text dieses österlichen Kinderliedes?

Im April ist „Ostern“ das Motto der „roten Wand“ in der Stadtbücherei Hilchenbach. In Büchern und anderen Medien kann man alles rund um das Osterfest, Ostereier, Osterlämmer, Hasen, Osterbrauchtum, Osterdekoration, Hasenbasteleien, kulinarische Osterüberraschungen, den Frühlingsgarten und ähnliches finden.

„Kommen Sie zum Stöbern und finden Sie noch mehr bei uns: Eine Zeitschrift, ein Hörbuch, einen Film, einen Roman oder ein eBook zum Thema. Das Team freut sich auf Sie und berät sie gerne“, lädt Birgit Latz zu einem Besuch in der Wilhelmsburg ein.

Zeit zum Stöbern ist montags und dienstags von 13:00 bis 17:00 Uhr, mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr, donnerstags von 13:00 bis 18:00 Uhr, freitags von 10:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00 Uhr.

Foto: Stadt Hilchenbach