Aufruf zum sozialen Engagement: „Flatterheld“ wird wieder verliehen – Kinder können sich bewerben oder vorgeschlagen werden

(wS/fw) Bad Berlebung 04.03.2023 | Sophie Löwen ist grade einmal 12 Jahre alt und trägt bereits den Titel einer Heldin. Viel Zeit und Empathie investiert die damalige Fünftklässlerin der Ludwig-zu-Sayn-Wittgenstein-Schule, um einer Mitschülerin die deutsche Sprache nahezubringen.

Einer Integrationskraft fällt dieses Verhalten auf und für Sophie ist es praktisch das normalste auf der Welt – doch diese Art des herausragenden sozialen Engagements ist keineswegs selbstverständlich in der heutigen Zeit. Es gilt, genaue die jungen Menschen zu würdigen, welche sich in besonderem Maße sozial engagiert haben, den Mund aufgemacht haben oder in einer kritischen Situation großen Mut bewiesen haben.

Deshalb wird in diesem Jahr wieder der „Flatterheld“ verliehen, den die Kinderbuchautorin und Erzieherin Melanie Thiel-Rieger im vergangenen Jahr erstmalig ins Leben gerufen hat.

Filius Fledermaus ist grade erst neu in den Wald gezogen, wird von den anderen Tieren aber gemieden – schließlich ist nicht jeder gut auf Fledermäuse zu sprechen. Durch seine besonderen Fähigkeiten setzt er sich trotz der vorangegangenen Ablehnung für die anderen selbstlos ein und vertreibt voller Mut und Zivilcourage zwei Gauner aus dem Wald.

Die Geschichte aus dem gleichnamigen Kinderbuch von Melanie Thiel-Rieger spiegelt genau das wieder, was einen echten Helden ausmacht: Weder ist es eine Menge Geld, noch sind es Superkräfte oder ein lockerer Zauberspruch auf den Lippen. Viel mehr zeichnet sich ein (Flatter-) Held dadurch aus, Menschen in Not beizustehen, sich mutig vor andere zu stellen und soziales Engagement zeigen. „Wir brauchen mehr soziale Helden denn je“, mein Melanie Thiel-Rieger. „Was uns Menschen ausmacht, ist unser Sozialverhalten. Keine KI kann Kindern etwas heldenhaftes vorleben. Diese Ader darf nicht verloren gehen. Und bereits bei den jüngsten kann sich auch ein älterer Mensch schon einmal abgucken, wie einfach es ist, anderen Menschen zu helfen“.

Deswegen erfolgt der Aufruf von Melanie Thiel-Rieger, dem Jugendförderverein Bad Berleburg und der Stadtjugendpflege, echte Heldentaten mit dem „Flatterhelden“ zu würdigen – neben einem echten Heldenpokal winken eine weitere Überraschung für die ganze Familie. Bewerben können sich Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren aus Bad Berleburg. „Traut Euch zu sagen: Ich bin ein Flatterheld“, weiß Melanie Thiel-Rieger. Bereits im vergangenen Jahr war die Resonanz hervorragend und die fünfköpfige Jury, bestehend aus Diane Bauer, Doro Vetter, Klaus Aderhold, Robin Thiel und Melanie Thiel-Rieger freut sich darauf, zahlreiche Einsendungen zu sichten. Ein echter „Flatterheld“ kann selbstverständlich auch von anderen vorgeschlagen werden, etwa Freunden oder der Familie.

Eine kurze schriftliche Bewerbung an filius fledermaus@web.de oder postalisch an Melanie Thiel-Rieger, Arfelder Hauptstraße 27, 57319 Bad Berleburg genügt schon.

Einsendeschluss ist Freitag, 16. Juni 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Telefonnummer für mögliche Rückfragen soll der Bewerbung bitte beigefügt werden. Zu einem tollen Preis gehört selbstverständlich eine entsprechende Preisverleihung – der Flatterheld oder die Flatterheldin wird im Rahmen des KNAX-Spielfestes am Samstag, 5. August gewürdigt. Weitere Informationen zu Filius Fledermaus gibt es auf der gleichnamigen Instagram-und Facebook-Seiten.



Melanie Thiel-Rieger (vorne mitte), die Stadtjugendpflege Bad Berleburg und der Jugendförderverein Bad Berleburg sind schon auf die vielen Bewerbungen gespannt, die die fünfköpfige Jury für die Verleihung des Flatterhelden sichten darf.

Foto: Jugendförderverein



